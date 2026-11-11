Resultados El Dorado Mañana 11 noviembre 2026: Gana con el número 4587

Conoce los resultados oficiales del sorteo de El Dorado Mañana del miércoles 11 de noviembre de 2026. Descubre el número ganador, premios y cómo cobrar.

El sorteo diario de El Dorado Mañana realizado este miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana por el Canal Uno ha definido un nuevo ganador. La combinación seleccionada para esta jornada fue el número 4587, el cual se destaca como el resultado oficial confirmado por la entidad operadora en Bogotá.

Números ganadores y cifras clave

La estructura del premio principal otorgó el primer lugar al conjunto completo de cuatro dígitos 4587. Para quienes buscaron coincidencias parciales, las tres primeras cifras validadas fueron 458, mientras que las dos últimas cifras registradas correspondieron a 587. Este desglose permite a los participantes verificar sus tiquetes con precisión ante posibles modalidades de apuesta mixta.

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Modalidades de apuestas y pagos

El sistema de recompensas de El Dorado Mañana varía según la estrategia elegida por el apostador. En la modalidad directa de cuatro cifras, cada peso invertido genera un retorno de 4500 pesos colombianos. Si se opta por la apuesta combinada de cuatro números, el pago disminuye a 208 pesos por unidad apostada, ofreciendo mayor probabilidad de acierto.

Para las apuestas de menor extensión, las tres últimas cifras ofrecen 400 pesos en formato directo y 83 pesos en combinado. Las opciones reducidas incluyen la pata, que paga 50 pesos por cada peso jugado, y la uña o última cifra, que devuelve 5 pesos por cada unidad apostada, manteniendo una escala accesible para todos los jugadores.

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Requisitos legales y tributación

Los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos estrictamente al impuesto de retención en la fuente del 20%. Esta normativa aplica cuando los premios igualan o superan el valor de 48 UVT, establecido en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario nacional. Los operadores deben descontar automáticamente este porcentaje antes del desembolso final.

Un ejemplo claro de esta aplicación fiscal ocurre si un ganador obtiene 500 millones de pesos; la entidad retendrá 100 millones por concepto ocasional, entregando al beneficiario 400 millones netos. Este proceso garantiza el cumplimiento tributario sin afectar otras obligaciones fiscales posteriores en la declaración de renta anual.

Procedimientos para reclamar premios

Para cobrar cualquier premio en El Dorado Mañana, es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado físico, sin tachones ni roturas. El jugador debe llenar el reverso del comprobante con su nombre completo, cédula, dirección y teléfono, además de exhibir su documento de identidad original en puntos autorizados.

Si el monto supera los 100.000 pesos, se requiere anexar una fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad. Los montos mayores exigen acudir directamente a las oficinas principales del concesionario dentro de un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para finalizar el trámite de cobro.