Resultados El Dorado Mañana 12 de noviembre 2026 y guía completa

Conoce los números ganadores del sorteo El Dorado Mañana del jueves 12 de noviembre de 2026. Descubre las tablas de premios y requisitos de cobro.

El sorteo del El Dorado Mañana se llevó a cabo este jueves 12 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana. La transmisión en vivo del evento fue canalizada a través del Canal Uno, permitiendo a los apostadores en todo el país seguir el desenlace del juego en tiempo real. Este evento semanal forma parte de la programación oficial de Lotería de Bogotá, que opera de lunes a sábado, excluyendo los días festivos.

Números Ganadores del Jueves

La autoridad competente en el sorteo del El Dorado Mañana del 12 de noviembre de 2026 ha determinado los resultados oficiales. La lista completa de cifras premiadas incluye las tres primeras cifras, las tres últimas cifras y La Quinta. Los apostadores deben verificar sus billetes con exactitud para reclamar los premios correspondientes según la modalidad seleccionada durante la compra.

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Mecánica de Premios y Tablas

Los montos de recompensa del El Dorado Mañana varían significativamente según la modalidad de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas por el participante. Para la apuesta directa de 4 cifras, se paga 4500 pesos por cada peso apostado, mientras que la modalidad combinada ofrece 208 pesos por cada peso apostado. Las 3 últimas cifras pagan 400 pesos en la apuesta directa y 83 pesos en la combinada por cada peso apostado.

Los premios menores también presentan tablas definidas para los apostadores. Para la pata o 2 últimas cifras, se otorgan 50 pesos por cada peso apostado. La uña o última cifra reconoce 5 pesos por cada peso apostado. El "Chance" El Dorado mantiene su flexibilidad en la cantidad que se puede apostar y las opciones de números a elegir.

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Requisitos Legales para Apostar

Para participar o cobrar premios en el sorteo del El Dorado Mañana, los jugadores deben cumplir con requisitos oficiales estrictos. Es obligatorio tener más de 18 años para realizar cualquier apuesta legal en Colombia. El monto mínimo de la apuesta suele ser de 500 pesos con IVA incluido. Los participantes pueden elegir un número de una cifra (0-9) hasta cuatro cifras (0000-9999).

Los juegos de suerte y azar, como Dorado Mañana, están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20 por ciento. Este gravamen aplica para pagos iguales o superiores a 48 UVT, según los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario. La entidad descontará el porcentaje correspondiente antes de entregar el premio neto al ganador.

Documentación para el Cobro de Premios

El billete original debe presentarse sin tachones, enmiendas ni roturas para ser considerado válido. Los apostadores deben llenar el reverso del tiquete con nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Es necesario presentar la cédula de ciudadanía original al momento del reclamo. Si el premio es igual o mayor a 100.000 pesos, se anexa una fotocopia de la cédula ampliada al 150 por ciento.

Los jugadores tienen un plazo máximo de un año desde el sorteo para reclamar el dinero en las oficinas principales o puntos autorizados del concesionario. El "Chance" El Dorado se juega los sábados en su versión principal, mientras que la versión mañana ofrece oportunidades adicionales de ganar en los días de sorteo programados durante la semana.