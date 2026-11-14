Resultados El Dorado Mañana 14 de noviembre de 2026 y premios

Conozca los detalles del sorteo de El Dorado Mañana del 14 de noviembre de 2026. Información completa sobre horarios, modalidades de apuesta y pagos por cifra en este juego de chance colombiano.

El sorteo del programa de lotería El Dorado Mañana se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana por el Canal Uno. Este evento televisado es una de las apuestas de azar más tradicionales y con mayor adherencia en el mercado colombiano. Los participantes tienen la oportunidad de probar su suerte seleccionando combinaciones numéricas específicas para acceder a los premios establecidos.

Modalidades de Apuesta y Pagos Detallados

La entidad operadora establece una estructura de pagos clara y diferenciada según el nivel de acierto en la numeración. Para la modalidad de cuatro cifras, la apuesta directa devuelve cuatro mil quinientos pesos por cada peso apostado. En contraste, la apuesta combinada para este mismo nivel ofrece un retorno de doscientos ochenta pesos por unidad invertida. Esta diferencia refleja el riesgo y la probabilidad asociada a cada tipo de juego disponible para los usuarios.

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En el segmento de tres últimas cifras, el premio para la apuesta directa asciende a cuatrocientos pesos por peso apostado. Si el jugador opta por la modalidad combinada en esta categoría, el pago se reduce a ochenta y tres pesos por peso apostado. Estas cifras representan el valor nominal que recibe el ganador antes de cualquier deducción tributaria o administrativa que pueda aplicar según las regulaciones vigentes.

Las apuestas de menor denominación también cuentan con tarifas de retorno definidas. La apuesta por dos últimas cifras, conocida coloquialmente como la pata, otorga cincuenta pesos por cada peso apostado. Finalmente, la apuesta por la última cifra, llamada la uña, genera un premio de cinco pesos por cada peso apostado. Esta flexibilidad permite a los jugadores ajustar sus inversiones según su presupuesto y tolerancia al riesgo.

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Requisitos Legales para Participar y Cobrar

Para realizar cualquier apuesta legal en El Dorado Mañana, es obligatorio ser mayor de dieciocho años. El monto mínimo requerido para participar en el sorteo es de quinientos pesos, valor que incluye el impuesto al consumo. Los jugadores deben seleccionar un número de una a cuatro cifras, desde el cero hasta el nueve, o combinarlos desde el 0000 hasta el 9999, y definir si su apuesta es directa o combinada según las reglas del juego.

Para el cobro de premios superiores a cien mil pesos, se exige la presentación de la cédula de ciudadanía original y una fotocopia ampliada al ciento cincuenta por ciento. El tiquete físico debe estar intacto, sin tachones, enmiendas o roturas que impidan la lectura de los datos. En el reverso del tiquete es obligatorio llenar los datos completos del ganador, incluyendo nombre, número de documento, dirección y teléfono de contacto para la validación del pago.

Retención en la Fuente y Trámites Administrativos

Los juegos de suerte y azar están sujetos a una retención en la fuente del veinte por ciento para premios iguales o superiores a cuarenta y ocho UVT. Este monto equivale a dos millones quinientos trece mil novecientos cincuenta y dos pesos colombianos. La legislación, basada en los artículos del Estatuto Tributario, exige este descuento por ganancia ocasional antes de la entrega del premio neto al beneficiario.

El plazo máximo para reclamar cualquier premio otorgado por el sorteo es de un año calendario a partir de la fecha del evento. Para montos elevados, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas principales o puntos autorizados del concesionario con toda la documentación requerida. Esta política busca asegurar la transparencia y la correcta gestión de los fondos distribuidos entre los participantes a nivel nacional.