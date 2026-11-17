Conozca el número ganador del sorteo El Dorado Mañana del martes 17 de noviembre de 2026. Guía completa con premios, reglas y cómo cobrar su tiquete.

El sorteo de El Dorado Mañana correspondiente al martes 17 de noviembre de 2026 finalizó con el número ganador 2820. Este resultado oficial se transmitió en vivo a las 10:55 de la mañana desde el Canal Uno, canal donde se exhiben diariamente los sorteos autorizados por la Dirección de Juegos y Apuestas de Colombia. Los jugadores que acertaron con esta combinación específica recibieron sus premios según la modalidad de apuesta seleccionada durante el juego.

Detalles del Sorteo El Dorado Mañana 17 de noviembre

La estructura del juego permite elegir números de una cifra (0-9) hasta cuatro cifras (0000-9999), ofreciendo flexibilidad en las opciones de apuesta. Para este sorteo matutino, las tres primeras cifras acertadas fueron 282 y las tres últimas cifras fueron 820. Además, el premio correspondiente a La Quinta se fijó en 2820-2. El evento se realiza de lunes a sábado, excluyendo los días festivos establecidos por la normativa colombiana, manteniendo su horario habitual de las 10:55 de la mañana.

Also read Resultados y Pagos del Paisita Noche 15 Noviembre 2026

Desglose de Premios y Modalidades de Apuesta

Los premios de El Dorado Mañana varían según la modalidad y la cantidad de cifras acertadas por el participante. En la modalidad de 4 cifras, la apuesta directa paga 4500 pesos por cada peso apostado, mientras que la apuesta combinada ofrece 208 pesos por peso apostado. Estas tarifas fijas permiten a los jugadores calcular con precisión sus posibles retornos antes de realizar la inversión en el tiquete.

Para quienes acertaron 3 últimas cifras, la apuesta directa otorga un premio de 400 pesos por cada peso apostado, y la apuesta combinada paga 83 pesos por peso apostado. Las modalidades de 2 últimas cifras, conocidas como la pata, otorgan 50 pesos por cada peso apostado. Finalmente, el premio por acertar la última cifra, o la uña, se establece en 5 pesos por cada peso apostado. Estas tasas se aplican automáticamente al momento del cobro si el tiquete cumple con todos los requisitos de validez.

Advertisement

Requisitos Legales y Retención en la Fuente

Los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20% para pagos iguales o superiores a 48 UVT. Esta normativa se encuentra establecida en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario colombiano. Por ejemplo, si un ganador obtiene un premio de 500 millones de pesos y supera el tope de 48 UVT, la entidad descontará 100 millones por retención, dejando un neto de 400 millones para el ganador.

Para participar legalmente, es obligatorio ser mayor de edad, cumpliendo con más de 18 años, y el monto mínimo de la apuesta es de 500 pesos con IVA incluido. Los premios superiores a 100.000 pesos requieren presentar una fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad junto con el tiquete. Los participantes deben diligenciar el formato de identificación de ganadores directamente en el punto de cobro autorizado para garantizar la legalidad de la transacción.

Procedimientos para el Cobro del Premio 2820

El tiquete original debe entregarse sin tachones, enmiendas ni roturas para ser válido. Los jugadores deben llenar el reverso del tiquete con su nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Asimismo, es necesario presentar la cédula de ciudadanía original como documento físico verificable. Para premios mayores o montos elevados, el participante debe acudir directamente a las oficinas principales del concesionario con los documentos requeridos.

El plazo máximo para reclamar el dinero es de un año a partir de la fecha del sorteo del martes 17 de noviembre de 2026. Este tiempo permite a los ganadores organizar la documentación necesaria sin estrés. Si el premio es igual o mayor a 100.000 pesos, la fotocopia de la cédula ampliada es un requisito indispensable para procesar el pago. Los jugadores deben verificar que todos los datos coincidan exactamente con los registrados en el sistema de la Dirección de Juegos y Apuestas.