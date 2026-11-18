Conoce los resultados del sorteo El Dorado Mañana del 18 de noviembre de 2026 en Colombia. Información oficial sobre montos, modalidades de apuesta y requisitos legales.

Los participantes del sorteo El Dorado Mañana celebraron el miércoles 18 de noviembre de 2026 al seguir el resultado en vivo emitido por el Canal Uno a las 10:55 de la mañana. Este juego de azar mantiene su tradición de ofrecer opciones flexibles para los apostantes, permitiendo seleccionar desde una hasta cuatro cifras en un rango del 0000 al 9999. La transmisión oficial garantiza transparencia para los jugadores que buscan conocer las cifras exactas que han definido los premios de la jornada.

Detalle de Cifras Ganadoras y Modalidades

El sorteo celebrado el miércoles 18 de noviembre de 2026 estructuró sus resultados en categorías específicas para determinar a los beneficiarios. La entidad organizadora identificó las tres primeras cifras como el núcleo principal del sorteo, aunque la información pública detallada se enfoca en las distintas combinaciones de apuestas disponibles. Los jugadores deben verificar sus combinaciones contra las tres últimas cifras obtenidas, un criterio clave para la mayoría de los premios secundarios. Esta estructura permite que diversos tipos de apuestas, como la directa o la combinada, tengan posibilidades de éxito según la precisión numérica.

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Tablas de Pagos por Apuesta Directa

La estructura de premios del Dorado Mañana varía drásticamente dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas por el participante. Para quienes realizaron apuestas directas sobre las 4 cifras, el sistema ofrece un pago de 4500 pesos por cada peso apostado. En caso de acertar las 3 últimas cifras con la modalidad directa, el premio se establece en 400 pesos por cada peso invertido. Estas tasas fijas aseguran que los jugadores conocen el retorno potencial antes de colocar su dinero, proporcionando claridad en el mercado de juegos de azar.

Opciones de Apostar y Retenciones Tributarias

Existen modalidades más accesibles para quienes buscan menores riesgos o inversiones más bajas en el juego. La apuesta por las 2 últimas cifras, conocida coloquialmente como la pata, otorga 50 pesos por cada peso apostado. De manera similar, la última cifra, o la uña, paga 5 pesos por cada peso apostado. Es fundamental recordar que los juegos de suerte y azar, como Dorado Mañana, están sujetos a un impuesto de retención en la fuente del 20% para pagos iguales o superiores a 48 UVT. Esta regulación, establecida en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario, impacta directamente en el monto neto que recibe el ganador.

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Requisitos Legales para Cobrar Premios

Para participar legalmente en El Dorado Mañana, es obligatorio ser mayor de 18 años y realizar una apuesta con un valor mínimo de 500 pesos, incluyendo el IVA. Una vez verificado el premio, los jugadores deben presentar el tiquete original sin tachones ni enmiendas, junto con su cédula de ciudadanía. Si el premio supera los 100.000 pesos, se exige una fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su dinero en los puntos autorizados o las oficinas principales del concesionario.

Proceso de Reclamación y Validación

El proceso de cobro requiere diligenciar un formulario de identificación de ganadores directamente en el punto de cobro autorizado. Los datos en el reverso del tiquete deben coincidir exactamente con el documento de identidad presentado. Para premios mayores, la entidad concede prioridad a la verificación física de los soportes. Los apostantes deben asegurarse de que todos los documentos estén completos para evitar retrasos en la transferencia de fondos, garantizando así una experiencia segura y regulada dentro del sistema nacional de loterías.