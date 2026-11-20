Conoce el número ganador del sorteo El Dorado Mañana del 20 de noviembre y detalla las tarifas, impuestos y requisitos legales para cobrar premios en Colombia.

El sorteo diario del programa El Dorado Mañana confirmó al número 5569 como el ganador absoluto en la transmisión de este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana. Este resultado se dio en vivo a través del Canal Uno, reafirmando su posición como uno de los juegos de azar más seguidos en la agenda televisiva nacional durante los días laborables.

Números Ganadores y Detalles Técnicos

La autoridad del sorteo designó el 5569 como el número maestro del día, una combinación que otorga el premio mayor a quienes acertaron las cuatro cifras exactas en la apuesta directa. Además de este resultado principal, el sistema registró que las tres primeras cifras fueron 556, mientras que las tres últimas cifras cerraron en 569, valores que sirven para clasificar premios parciales en las modalidades de juego combinado.

Also read Resultados El Dorado Noche 18 de noviembre de 2026 y reglas de juego

Un dato estadístico relevante registrado en este sorteo específico fue que la Quinta cerró con la combinación 5569-7. Este registro numérico específico es parte del historial oficial que se mantiene para fines de verificación y auditoría por parte de la entidad concesionaria, asegurando la transparencia en la generación de resultados aleatorios.

Estructura de Premios y Tarifas de Apuesta

Las autoridades de lotería establecen una tabla de pagos rigurosa que varía según la modalidad seleccionada por el apostante al momento de realizar la transacción. Para quienes optaron por la apuesta directa de 4 cifras, el retorno financiero es de 4500 pesos por cada peso apostado, una cifra significativa que incentiva el juego de precisión total sobre las diez mil posibilidades disponibles.

Advertisement

En contraste, la modalidad combinada para las 4 cifras ofrece un premio de 208 pesos por cada peso invertido, permitiendo cubrir más combinaciones numéricas a menor costo. Las apuestas sobre las 3 últimas cifras pagan 400 pesos en directa y 83 pesos en combinada. Para los jugadores que buscan riesgos menores, las 2 últimas cifras (la pata) otorgan 50 pesos por peso apostado, mientras que la última cifra (la uña) paga 5 pesos por cada peso jugado.

Impacto Fiscal y Retenciones en el Fuente

El ingreso de premios elevados en El Dorado Mañana está sujeto estrictamente a la normativa tributaria colombiana vigente. Todos los juegos de suerte y azar, incluido este programa diario, están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20 % cuando los pagos superan el tope establecido de 48 UVT. Esta normativa se fundamenta en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario nacional.

Por ejemplo, si un participante obtiene un premio de 500 millones de pesos en una lotería o chance y este monto supera el tope de 48 UVT, la entidad descontará automáticamente 100 millones por concepto de ganancia ocasional. El ganador recibirá la suma restante de 400 millones, sin perjuicio de otras obligaciones tributarias que puedan aplicarse en su declaración de renta personal ante la DIAN.

Requisitos Legales para Participar y Cobrar

Para participar legalmente en el sorteo de El Dorado Mañana o para cobrar los premios obtenidos, los ciudadanos deben cumplir con requisitos oficiales estrictos. Es obligatorio ser mayor de edad, con una edad mínima de 18 años para realizar cualquier apuesta válida. El monto mínimo de entrada suele ser de 500 pesos, valor que ya incluye el IVA correspondiente a la operación.

Advertisement

El proceso de reclamo exige presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachones, enmiendas ni roturas, junto con los datos completos al respaldo. Si el premio asciende a 100.000 pesos o más, es obligatorio anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %. Los premios mayores requieren acudir a las oficinas principales o puntos autorizados del concesionario con la documentación completa en un plazo máximo de un año.