Descubre los premios, modalidades de apuesta y requisitos oficiales para cobrar premios del sorteo El Dorado Mañana del 21 de noviembre de 2026.

El sorteo oficial de El Dorado Mañana se llevó a cabo este sábado 21 de noviembre de 2026 a las 10:55 de la mañana. La transmisión en vivo del evento fue realizada por el Canal Uno, permitiendo a la audiencia verificar los números ganadores en tiempo real. Este juego de azar continúa siendo una de las opciones más populares en Colombia debido a su accesibilidad y variedad de apuestas.

Modalidades de apuestas y premios

El sorteo El Dorado ofrece una estructura de premios flexible que depende del tipo de jugada seleccionada por el participante. La modalidad de cuatro cifras directa paga 4500 pesos por cada peso apostado. En cambio, la apuesta combinada de cuatro cifras otorga 208 pesos por peso apostado. Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre mayores probabilidades de acierto o premios más significativos.

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Para quienes optan por tres cifras, la apuesta directa ofrece un premio de 400 pesos por peso apostado. La versión combinada de tres cifras paga 83 pesos por cada peso invertido. El juego también incluye opciones simplificadas como la pata o dos últimas cifras, que otorgan 50 pesos por cada peso apostado. La opción más básica es la última cifra o uña, con un premio de 5 pesos por cada peso apostado.

Estructura y horarios del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana opera de lunes a sábado, excluyendo los días festivos reconocidos oficialmente. Las participaciones se realizan específicamente los días sábado por la mañana, consolidando un horario fijo para los espectadores regulares. Los participantes eligen números de una a cuatro cifras, permitiendo una gran diversidad de combinaciones posibles entre el 0000 y el 9999.

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El funcionamiento del juego requiere que los apostantes seleccionen un número específico y determinen la cantidad de dinero a invertir. Los sorteos se llevan a cabo en diferentes momentos del día, aunque la edición de la mañana destaca por su transmisión televisiva. Varias empresas autorizadas operan el juego, garantizando que los premios se calculen según las reglas establecidas.

Requisitos para cobrar premios

Para participar legalmente en El Dorado Mañana, es obligatorio ser mayor de 18 años y realizar apuestas desde un valor mínimo de $500 pesos. Este monto ya incluye el Impuesto sobre las Ventas. Para reclamar premios superiores a $100.000 pesos, los ganadores deben presentar una fotocopia ampliada al 150% de su documento de identidad junto con el formato de identificación diligenciado en el punto de cobro.

El tiquete original es el documento fundamental para acreditar la victoria, debiendo encontrarse sin tachones, enmiendas ni roturas. Es indispensable llenar el reverso del tiquete con nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Los jugadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios en las oficinas del concesionario.

Impuestos y retenciones tributarias

Los premios obtenidos en El Dorado Mañana están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20%. Esta retención aplica cuando el pago es igual o superior a 48 UVT, conforme a los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, un premio de $500 millones resultaría en un descuento de $100 millones, recibiendo el ganador $400 millones.

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Es importante considerar que esta retención no excluye otras obligaciones tributarias que puedan surgir en la declaración de renta. La entidad organizadora descuenta automáticamente el valor correspondiente antes de entregar el premio neto al ganador. Esta política busca asegurar la transparencia fiscal en todas las transacciones relacionadas con la lotería nacional.