Consulta los números ganadores del sorteo El Dorado Mañana del lunes 23 de noviembre de 2026. Conoce las modalidades de apuesta, premios y requisitos oficiales para cobrar.

El sorteo de El Dorado Mañana realizado el lunes 23 de noviembre de 2026 transmitido en vivo por el Canal Uno a las 10:55 de la mañana estableció los números ganadores oficiales para esta fecha. Este juego de azar opera bajo la supervisión de las autoridades competentes y cuenta con una estructura de premios que varía según las modalidades de apuesta seleccionadas por los participantes.

Números ganadores sorteo 23 de noviembre

El resultado oficial del sorteo de El Dorado Mañana del lunes 23 de noviembre de 2026 se desglosa en tres grupos de cifras clave para determinar los ganadores. Las Tres primeras cifras y las Tres últimas cifras representan las combinaciones centrales validadas en este proceso de sorteo público. Además, la categoría conocida como La Quinta también forma parte integral de los resultados publicados tras la conclusión del sorteo.

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Modalidades de apuesta y premios

Los premios del sorteo El Dorado Mañana dependen estrictamente de la modalidad de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas por el jugador. La apuesta directa de 4 cifras otorga un premio de 4500 pesos por cada peso apostado, mientras que la modalidad combinada para este mismo grupo ofrece 208 pesos por cada peso apostado. Esta flexibilidad permite a los participantes elegir estrategias diversas según su capital disponible.

Para quienes optan por 3 últimas cifras, la apuesta directa proporciona un retorno de 400 pesos por cada peso apostado, y la apuesta combinada paga 83 pesos por peso apostado. Las opciones restantes incluyen 2 últimas cifras o la pata, que otorgan 50 pesos por cada peso apostado, y la Última cifra o la uña, que ofrece un premio de 5 pesos por cada peso apostado.

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Regulación tributaria y requisitos de cobro

Los ganadores deben cumplir con exigencias legales específicas para cobrar sus premios dentro del plazo máximo de un año establecido por la normativa vigente. Para premios superiores a 100.000 pesos, es obligatorio presentar la fotocopia de la cédula ampliada al 150% y el tiquete original sin tachones. Los premios iguales o superiores a 48 UVT ($2.513.952 pesos colombianos) están sujetos a una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional.

El proceso de cobro requiere que los participantes llenen el reverso del tiquete con nombre completo, cédula, dirección y teléfono. Las personas mayores de edad pueden apostar con un monto mínimo de $500 pesos incluyendo IVA. Es fundamental destacar que los juegos de suerte y azar están regulados por el Estatuto Tributario y requieren la presentación del documento de identidad original en el punto de cobro autorizado.

Funcionamiento y transmisión oficial

El juego de El Dorado Mañana se caracteriza por su flexibilidad en la cantidad que se puede apostar y las opciones de números disponibles. Los participantes eligen desde una cifra hasta cuatro cifras (0000-9999) y apuestan a que ese número saldrá en el sorteo. El sorteo opera de lunes a sábado excluyendo días festivos, siendo este juego uno de los más populares en Colombia.