Descubre los resultados del sorteo de El Dorado Mañana del jueves 19 de noviembre de 2026. Conoce los números ganadores, modalidades de pago y requisitos legales en Colombia.

El sorteo oficial de El Dorado Mañana correspondiente al jueves 19 de noviembre de 2026 se llevó a cabo puntualmente a las 10:55 de la mañana. Esta emisión televisada por Canal Uno formó parte del ciclo operativo regular que el juego mantiene de lunes a sábado, excluyendo los días festivos declarados. La transmisión en vivo permitió a los apostantes verificar los resultados en tiempo real.

Resultados y Mecánica del Sorteo

La modalidad del chance Dorado Mañana se caracteriza por su flexibilidad en las opciones de números y cantidades apostadas. Los participantes eligen una combinación que puede variar desde un solo dígito hasta cuatro cifras completas. El mecanismo opera bajo reglas estrictas de aleatoriedad para determinar los ganadores de cada fecha.

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Para esta jornada específica, el sorteo determinó las tres primeras cifras y las tres últimas cifras como elementos centrales de la validación. El formato permite múltiples formas de coincidencia, lo que incrementa las posibilidades de premiación dentro de la estructura del juego. Los números exactos corresponden a la generación aleatoria certificada para esa fecha.

Tabla de Premios y Modalidades

El valor de los premios depende estrictamente de la modalidad de apuesta seleccionada por el jugador y la cantidad de cifras acertadas. Para la opción de cuatro cifras, la apuesta directa ofrece un pago de 4500 pesos por cada peso apostado. En cambio, la modalidad combinada para esta misma categoría entrega 208 pesos por cada peso invertido.

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Al analizar las tres últimas cifras, la apuesta directa proporciona un retorno de 400 pesos por cada peso apostado. La versión combinada de esta categoría reduce el premio a 83 pesos por cada peso apostado. Estas escalas garantizan un retorno proporcional al riesgo asumido por el participante en cada tiquete.

Las apuestas simplificadas continúan con la categoría de las dos últimas cifras, conocida popularmente como la pata. Esta modalidad otorga 50 pesos por cada peso apostado. Finalmente, la apuesta de una sola cifra, denominada la uña, paga 5 pesos por cada peso apostado, ofreciendo la entrada de menor costo al juego.

Requisitos Legales y Fisco

Los juegos de suerte y azar como El Dorado Mañana están sujetos a regulaciones fiscales estrictas en Colombia. Existe una retención en la fuente del 20% para pagos iguales o superiores a 48 UVT. Este requisito se basa en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario colombiano.

Para participar legalmente, los apostantes deben ser mayores de 18 años. El monto mínimo permitido para realizar una apuesta es de 500 pesos, valor que ya incluye el impuesto sobre las ventas. Los jugadores deben seleccionar un número entre 0000 y 9999 y definir si su apuesta es directa o combinada.

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Proceso de Reclamación de Premios

El cobro de los premios exige cumplir con requisitos documentales precisos. Es obligatorio presentar el tiquete original sin tachones, enmiendas ni roturas. El reverso del billete debe contener datos completos del jugador, incluyendo nombre, cédula, dirección y teléfono.

Para premios superiores a 100.000 pesos, se requiere una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. Los montos más altos exigen acudir a oficinas principales o puntos autorizados del concesionario. El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año calendario contado desde la fecha del sorteo.