Resultados El Dorado Mañana Viernes 13 Noviembre 2026 y Modalidades

Conoce los detalles del sorteo El Dorado Mañana del 13 de noviembre de 2026, premios, reglas de retención en la fuente y requisitos para cobrar en Colombia.

El sorteo El Dorado Mañana se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 con una transmisión en vivo que comenzó a las 10:55 de la mañana por el Canal Uno. Este juego de azar, ampliamente reconocido en Colombia por su flexibilidad en las modalidades de apuesta, continúa operando con una estructura que permite a los participantes seleccionar desde una cifra hasta cuatro cifras para participar en los sorteos matutinos. La dinámica del juego ofrece diversas opciones de premios que varían según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de dígitos acertados por los jugadores.

Detalles del Sorteo y Estructura de Premios

El mecanismo de premiación de El Dorado Mañana se divide en categorías específicas que recompensan la precisión numérica del apostante. Para la modalidad de apuesta directa de cuatro cifras, el pago establecido es de 4.500 pesos por cada peso apostado, lo que representa la mayor oportunidad de ganancia en este nivel. En contraste, la apuesta combinada para las cuatro cifras otorga un premio de 208 pesos por cada peso invertido, ofreciendo una alternativa con probabilidades distintas.

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Los premios para las tres últimas cifras también presentan dos vías de recompensa claras. La apuesta directa para las tres últimas cifras paga 400 pesos por cada peso apostado, mientras que la modalidad combinada reduce esta cantidad a 83 pesos por peso apostado. Estas estructuras están diseñadas para cubrir diferentes perfiles de riesgo y capital disponible para los participantes regulares del sorteo.

Opciones de Apuestas Menores y Reglas de Juego

Las apuestas de menor magnitud, conocidas coloquialmente como la pata y la uña, ofrecen premios más pequeños pero con mayores probabilidades de acierto. Para las dos últimas cifras, o la pata, se otorgan 50 pesos por cada peso apostado, independientemente de la modalidad seleccionada. Por su parte, la apuesta por la última cifra, o la uña, devuelve 5 pesos por cada peso apostado, proporcionando un incentivo accesible para los jugadores que prefieren inversiones mínimas.

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El juego se distingue por permitir que los participantes elijan números desde una sola cifra (del 0 al 9) hasta una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Aunque los sorteos matutinos se realizan en horarios específicos, la flexibilidad del sistema permite apuestas variadas que se ajustan a las estrategias individuales de los apostantes. Los sorteos operan de lunes a sábado, excluyendo únicamente los días festivos nacionales, lo que asegura una presencia constante en el mercado de juegos de azar del país.

Obligaciones Fiscales y Retención en la Fuente

Es fundamental comprender las implicaciones tributarias asociadas con la obtención de premios en El Dorado Mañana. Los juegos de suerte y azar, incluido este sorteo, están sujetos a una retención en la fuente del 20 % para pagos iguales o superiores a 48 UVT. Esta regulación se basa en los artículos 306, 402 y 404-1 del Estatuto Tributario colombiano, que establecen los lineamientos para la retención de ingresos ocasionales.

El cálculo de la retención se aplica de manera estricta cuando el premio supera el umbral legal establecido. Por ejemplo, si un ganador obtiene un premio de 500 millones de pesos, la entidad concesionaria descontará automáticamente 100 millones de pesos por concepto de retención en la fuente, entregando al beneficiario la cantidad neta de 400 millones. Este descuento es una obligación legal que debe ser considerada en la declaración de renta del ganador, ya que no exime de otras posibles obligaciones tributarias nacionales.

Requisitos Oficiales para Participar y Cobrar Premios

Para participar legalmente en El Dorado Mañana, es obligatorio ser mayor de 18 años. El monto mínimo de apuesta se fija en 500 pesos, valor que ya incluye el IVA correspondiente. Los jugadores deben seleccionar una combinación numérica de cuatro cifras y definir la modalidad de apuesta, ya sea directo, combinado, uña o pata, según su estrategia de juego. Estos requisitos garantizan que la participación se realice dentro de los marcos legales establecidos para el juego responsable.

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Para el cobro de premios, especialmente aquellos superiores a 100.000 pesos, se exigen documentos específicos que validen la identidad del ganador. Es necesario presentar el tiquete original sin tachones, enmiendas o roturas, junto con la cédula de ciudadanía física. Si el premio asciende a 100.000 pesos o más, se requiere una fotocopia de la cédula ampliada al 150 % y un formulario de reclamación diligenciado en el punto de cobro autorizado.

Los premios que superan los montos estándar o requieren trámites especializados deben reclamarse directamente en las oficinas principales o en puntos autorizados del concesionario. Los ganadores tienen un plazo máximo de un año contados a partir de la fecha del sorteo para efectuar el cobro. Cumplir con estos plazos y requisitos documentales es esencial para garantizar la entrega efectiva de los premios correspondientes a las apuestas realizadas durante el sorteo del viernes 13 de noviembre de 2026.