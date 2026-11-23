Conoce el resultado oficial del sorteo El Paisita 1 del lunes 23 de noviembre de 2026. Descubre los números ganadores, premios y cómo cobrar en Medellín.

El sorteo El Paisita 1, también conocido oficialmente como El Paisita Día, finalizó sus operaciones el lunes 23 de noviembre de 2026 con un resultado definido que ha sido validado por la Lotería de Medellín. Este evento de azar, organizado institucionalmente para celebrar la cultura del eje cafetero y Antioquia, ha mantenido su estatus de favorito nacional gracias a su estructura regulada y su presencia constante en el mercado de apuestas.

Números Ganadores del Sorteo

El resultado oficial del sorteo realizado el lunes 23 de noviembre de 2026 es el número 7390. Este resultado de cuatro dígitos constituye la base para determinar los ganadores en las categorías de pago más altas, requiriendo coincidencia exacta para la modalidad de Súper pleno. Los apostadores que seleccionaron combinaciones parciales deben verificar las cifras individuales para asegurar su elegibilidad.

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Las tres primeras cifras del resultado oficial son 739. Esta secuencia es fundamental para quienes apostaron por la modalidad de Pleno o Súper combinado, donde el orden de los dígitos en la posición inicial determina la validez de la apuesta. La coincidencia en estas posiciones suele ofrecer retornos significativos sobre la inversión inicial.

Las tres últimas cifras confirmadas son 390. Este conjunto de dígitos es crucial para los jugadores que optaron por la pata o variantes de terminación, permitiendo premios incluso sin haber acertado el número completo. La precisión en estas tres posiciones garantiza el pago correspondiente según las tablas de premios vigentes.

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Modalidades y Estructura de Premios

El sistema de pagos para El Paisita 1 está diseñado para ofrecer retornos diferenciados según la exactitud de la apuesta. La modalidad Súper pleno, que requiere acertar las cuatro cifras en el orden correcto, ofrece un premio de 4.500 pesos por cada peso apostado. Esta es la categoría principal que impulsa la alta participación de los apostadores en cada sorteo diario.

Para quienes buscan un equilibrio entre probabilidad y premio, la categoría Súper combinado entrega 308 pesos por cada peso apostado al acertar las cuatro cifras. La modalidad de Pleno, que exige las tres primeras cifras, paga 400 pesos por cada peso apostado. Estas opciones permiten a los jugadores ajustar sus estrategias de apuesta según su tolerancia al riesgo y capital disponible.

Las apuestas de menor valor también cuentan con retornos atractivos. La pata, que requiere acertar las dos últimas cifras, paga 50 pesos por cada peso apostado. La opción más básica, conocida como uña y basada en acertar una sola cifra, devuelve 5 pesos por cada peso apostado. Además, la modalidad La Quinta añade una cifra extra, habilitando premios distintos dentro de la estructura del juego.

Horarios de Sorteo y Proceso de Cobro

El sorteo El Paisita 1 se lleva a cabo de manera regular según el calendario establecido por la Lotería de Medellín. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p.m. hora colombiana. En días domingos y festivos, el evento se traslada a las 2:00 p.m., manteniendo la consistencia operativa para los apostadores en todo el territorio nacional.

Para cobrar los premios, los ganadores deben presentar el formulario original de la apuesta en perfecto estado. El tiquete no puede contener enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para garantizar la autenticidad del documento ante el sistema de la lotería.

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Se requiere el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería. Las fotocopias no son aceptadas bajo ninguna circunstancia. Además, el tiquete debe ser cobrado por una persona mayor de edad. Si la apuesta se realizó digitalmente, el jugador debe presentar la clave de venta o comprobante electrónico junto con su documento de identidad en los puntos de servicio habilitados.

Requisitos Legales y Retenciones Fiscales

La gestión de los premios varía según el valor total ganado. Para premios menores a 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Este proceso es ágil y permite la entrega inmediata del dinero al ganador.

Los premios medianos, que oscilan entre 48 y 181 UVT aproximadamente, requieren diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según aplique. Este paso adicional asegura el cumplimiento de las normativas contra el lavado de activos y la trazabilidad de los fondos.

Para premios superiores a 182 UVT, se exigen formatos especiales de identificación de pagos y generalmente una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días a nombre del ganador. El desembolso por transferencia electrónica es el método estándar en estos casos. Por ley, se aplica un descuento del 20 por ciento por retención en la fuente sobre los premios que superen el tope de 48 UVT.