Conoce los resultados oficiales de El Paisita Día (Paisita 1) del viernes 20 de noviembre de 2026. Guía completa de Lotería de Medellín, horarios y premios.

El viernes 20 de noviembre de 2026, la Lotería de Medellín oficializó los resultados del sorteo El Paisita 1, también conocido comúnmente como El Paisita Día. Esta modalidad de juego ha consolidado su posición como una de las apuestas más emblemáticas y preferidas por los apostadores en todo Colombia, destacándose especialmente por su profundo arraigo cultural en la región de Antioquia.

Resultados Oficiales El Paisita 1 20 noviembre 2026

Los números ganadores del sorteo realizado el viernes 20 de noviembre de 2026 se detallan a continuación para los participantes que buscan verificar sus combinaciones. Los resultados oficiales incluyen las tres primeras cifras y las tres últimas cifras del número ganador, que constituyen los datos centrales para la mayoría de las modalidades de juego habituales en este chance.

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Además de los resultados principales, el sorteo de este viernes determinó los ganadores de la modalidad conocida como La Quinta, una variante que añade un nivel de complejidad y premio específico a la apuesta tradicional. La verificación precisa de estos números es el primer paso para que los usuarios puedan reclamar sus premios en los puntos de venta autorizados por la entidad.

Identidad Cultural y Respaldo Institucional del Sorteo

El Paisita 1 no es simplemente un evento de azar, sino una expresión institucional que busca exaltar el orgullo y la rica cultura de la región paisa. Su nombre deriva directamente del término "paisa", elapelativo tradicional utilizado para referirse a los oriundos del Eje Cafetero y, de manera más amplia, de Antioquia, creando un vínculo emocional inmediato con la comunidad.

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Autorizado y operado por la Lotería de Medellín, este chance nació con el objetivo declarado de representar la identidad local a través del juego. Con el paso del tiempo, se ha transformado en una marca de confianza reconocida nacionalmente, atrayendo a apostadores que valoran la transparencia y la frecuencia diaria de sus sorteos, lo que asegura una presencia constante en el mercado de apuestas.

Horarios de Cierre y Dinámica del Juego Diario

La participación en El Paisita 1 sigue un cronograma estricto que los apostadores deben conocer para asegurar sus apuestas. Durante los días laborales de lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p.m. hora colombiana, momento en el que cierra la ventana de aceptación de jugadas. Esta regularidad diaria facilita la integración del juego en la rutina semanal de los participantes.

En cambio, para los días domingos y festivos, la Lotería de Medellín ajusta el horario del evento, trasladando la cita con la suerte a las 2:00 p.m. Esta diferencia horaria es fundamental para evitar confusiones en los registros de apuesta. Los participantes ganan en el chance si los cuatro números elegidos coinciden en orden exacto con el resultado oficial, aunque también existen premios por acertar las tres últimas cifras o las dos últimas, conocida popularmente como la "pata".

Escala de Premios y Retribución por Apuesta

La estructura de pagos del Paisita 1 está diseñada para ofrecer retribuciones variadas según la cantidad de cifras acertadas frente al resultado oficial. Los premios por cada peso apostado en la modalidad de 4 cifras o Súper pleno alcanzan la cifra de $4.500, lo que representa la máxima retribución disponible para los apostantes que aciertan la combinación exacta.

Para las apuestas de 4 cifras combinado o Súper combinado, el premio es de $308 por cada peso apostado. En el caso de las 3 cifras o Pleno, el retorno es de $400 por peso, mientras que las 3 cifras combinadas otorgan $83 por peso. Las modalidades de menor complejidad también tienen sus tasas: 2 cifras o Pata paga $50 por peso, y 1 cifra o Uña paga $5 por peso, garantizando oportunidades de ganancia en distintos niveles.

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Requisitos Legales para el Cobro de Premios

Para que la Lotería de Medellín libere los fondos de cualquier premio en El Paisita 1, el participante debe cumplir con una serie de requisitos obligatorios. El tiquete original de la apuesta debe presentarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas, ni estar mojado o borroso. Es imperativo que el código de barras o el pin de seguridad sea completamente legible para el escaneo y validación del sistema.

Asimismo, se exige la presentación del documento de identidad original del ganador, que puede ser cédula de ciudadanía o de extranjería; las fotocopias no son aceptadas bajo ninguna circunstancia. El cobro del tiquete debe ser realizado personalmente por un mayor de edad, garantizando la legalidad y seguridad de la transacción financiera en todos los puntos de venta autorizados.

La complejidad de la documentación varía según el valor del premio. Para premios menores a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos y el tiquete ganador original. En el rango de 48 a 181 UVT, se debe diligentar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT si aplica. Para premios superiores a 182 UVT, se exigen formatos especiales de identificación de pagos y, generalmente, una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días a nombre del ganador para desembolsos por transferencia electrónica.

Finalmente, es crucial recordar que, por ley colombiana, se aplica un descuento del 20 % por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Este tributo se cobra automáticamente sobre los premios que superen el tope establecido de 48 UVT. Los apostantes digitales deben presentar la clave de venta o comprobante electrónico junto con su documento de identidad en los puntos de servicio habilitados para asegurar el reclamo de sus ganancias legítimas.