Resultados El Paisita Día 13 noviembre 2026 y guía de premios

Conoce el ganador del El Paisita Día del viernes 13 de noviembre 2026, horarios, cómo apostar y requisitos para cobrar en la Lotería de Medellín.

El viernes 13 de noviembre 2026 finalizó un nuevo ciclo de sorteos para el juego El Paisita Día, también identificado técnicamente como El Paisita 1, consolidando su posición como una de las modalidades de chance más populares en Colombia. Este sorteo, que conecta profundamente con la identidad cultural de la región de Antioquia y el Eje Cafetero, mantuvo su alta frecuencia diaria y su respaldo institucional, atrayendo a miles de apostadores que buscan probar su suerte en el juego oficial autorizado por la Lotería de Medellín.

Cronograma de sorteos y horarios oficiales

Los participantes del El Paisita Día deben conocer con precisión los días y horas establecidos para la realización de las tiradas y el cierre de apuestas. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a la 1:00 p.m. hora colombiana. En los días domingos y festivos, el horario se traslada ligeramente hacia las 2:00 p.m. Esta regularidad permite a los jugadores planificar sus jugadas con antelación, asegurando que sus apuestas sean registradas antes del cierre oficial de la jornada.

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La estructura del juego El Paisita 1 permite a los apostadores seleccionar una combinación de hasta cuatro cifras. Los ganadores se determinan cuando los números elegidos coinciden con los resultados oficiales en el orden exacto especificado. Además de la modalidad principal, existen variantes como acertar las tres últimas cifras o las dos últimas, conocida coloquialmente como la pata, lo cual aumenta las oportunidades de obtención de premios dentro del mismo evento.

Tabla de pagos y premios por cada peso apostado

Los premios del El Paisita Día están escalados según el nivel de acierto y la cantidad de cifras acertadas en la apuesta. Para la modalidad de cuatro cifras, denominada Súper pleno, el pago establecido es de $4.500 por cada peso apostado. En el caso del Súper combinado con cuatro cifras, el valor asciende a $308 por cada peso invertido. Estas cifras representan los tops de ganancia para las apuestas más complejas dentro del sorteo oficial.

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Para los apostadores que buscan alternativas con mayor probabilidad de acierto, los premios bajan considerablemente. La modalidad de tres cifras, conocida como Pleno, otorga $400 por cada peso apostado. El combinado de tres cifras paga $83 por cada peso. Las apuestas más sencillas incluyen la Pata con dos cifras, que paga $50 por cada peso, y la Uña con una cifra, que ofrece un retorno de $5 por cada peso apostado. Cada opción tiene su propio pago establecido según las reglas del juego.

Requisitos legales para el cobro de premios en Medellín

La Lotería de Medellín exige el cumplimiento de requisitos obligatorios estrictos para la entrega de dinero a los ganadores del El Paisita 1. El tiquete original de la apuesta debe presentarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para su validación. Además, se requiere el documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, no aceptándose fotocopias bajo ninguna circunstancia.

El proceso de cobro varía según el monto del premio obtenido por el apostador. Para premios menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Los premios medianos, entre 48 y 181 UVT aproximadamente, requieren además diligenciar formularios de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT si aplica. Los premios altos, superiores a 182 UVT, exigen formatos especiales y una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días para la transferencia electrónica.

Es fundamental destacar que, por ley, se aplica un descuento del 20 por ciento por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales a aquellos premios que superen el tope establecido de 48 UVT. Los jugadores que realizaron apuestas digitales a través de plataformas autorizadas deben presentar la clave de venta o comprobante electrónico junto con su documento de identidad en los puntos de servicio habilitados para completar el proceso de cobro sin inconvenientes legales.

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El Paisita Día sigue siendo una marca de confianza que exalta el orgullo regional mientras ofrece un sistema de apuestas transparente y regulado. La disponibilidad de la modalidad La Quinta, que suma una cifra adicional, expande las opciones de juego dentro del mismo evento. Los apostadores en Colombia continúan apoyando este sorteo diario por su claridad en las reglas, la frecuencia de los sorteos y la accesibilidad para jugar en todo el territorio nacional.