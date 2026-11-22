Conoce los resultados del sorteo El Paisita Día del 22 de noviembre de 2026. Información oficial sobre horarios, pagos por apuesta y requisitos legales para el cobro.

El sorteo El Paisita Día, también conocido oficialmente como El Paisita 1, celebró su edición del domingo 22 de noviembre de 2026, consolidando su posición como una de las modalidades de juego más tradicionales y respetadas en Colombia. Este chance, gestionado por la Lotería de Medellín, ha logrado conectar profundamente con la identidad cultural del Eje Cafetero y Antioquia, atrayendo a una base masiva de apostadores en todo el territorio nacional que buscan probar su suerte diariamente.

Horarios oficiales y estructura del sorteo

El calendario de ejecución de El Paisita 1 sigue una frecuencia estricta que distingue entre días laborables y fines de semana para garantizar la transparencia del proceso. De lunes a sábado, la Lotería de Medellín realiza el sorteo puntual a la 1:00 p.m. hora colombiana, momento en el que se cierran definitivamente las apuestas y se procede a la extracción de las cifras ganadoras.

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Para los días domingos y festivos, el horario del evento se traslada a las 2:00 p.m. Esta variación horacional permite a los participantes ajustar sus estrategias de juego y asegurar la presentación de sus tiquetes en los puntos de venta autorizados dentro del lapso legal permitido antes de cada cierre.

Mecánicas de juego y tabla de pagos

La estructura de premios de El Paisita 1 se basa en la coincidencia exacta o parcial de las cifras extraídas, ofreciendo un abanico de opciones que se adapta a diferentes niveles de riesgo y capital disponible por parte del apostador. El premio mayor, denominado Súper pleno, se otorga cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden preciso, con un pago fijo de $4.500 por cada peso apostado.

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Para quienes buscan mayores probabilidades de acierto, existe la modalidad Súper combinado de cuatro cifras, que paga $308 por peso apostado al acertar los números sin importar el orden estricto. También se reconocen premios por tres cifras acertadas, donde el Pleno paga $400 por peso y la combinación de tres cifras paga $83 por peso invertido.

Las apuestas más conservadoras incluyen la Pata, que consiste en acertar las dos últimas cifras y paga $50 por peso apostado, y la Uña, que premia el acierto de una sola cifra con $5 por peso. Adicionalmente, la modalidad La Quinta introduce una cifra adicional que habilita premios diferenciados bajo reglas específicas establecidas por el operador.

Requisitos legales para el cobro de premios

La normativa vigente exige el cumplimiento de protocolos estrictos para la entrega de los dineros correspondientes a los premios obtenidos en El Paisita 1, independientemente del valor económico de la ganancia. El documento fundamental es el formulario original de la apuesta, el cual debe entregarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni manchas que impidan la lectura del código de barras o el pin de seguridad.

Todo el proceso de reclamación debe ser realizado por un mayor de edad que presente su documento de identidad original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, quedando terminantemente prohibida la aceptación de fotocopias o documentos digitales para la validación de la identidad del ganador.

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Los requisitos se intensifican según el monto del premio reclamado. Para premios menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos en el punto de venta. Entre 48 y 181 UVT aproximadamente, es obligatorio diligenciar formularios de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT. Para montos superiores a 182 UVT, se requieren formatos especiales de identificación de pagos y una certificación bancaria reciente de no mayor a 30 días a nombre del ganador para desembolsar por transferencia electrónica.

Es crucial recordar que por ley se aplica una retención en la fuente del 20 por ciento por concepto de ganancias ocasionales sobre aquellos premios que superen el tope establecido de 48 UVT. Los jugadores que realizaron la apuesta a través de plataformas digitales autorizadas deben presentar la clave de venta o comprobante electrónico junto con su documento de identidad en los puntos de servicio habilitados para procesar la validación y el pago correspondiente.