Conoce el último resultado del El Paisita Día del sábado 21 de noviembre de 2026. Detalles sobre horarios, pagos, reglas de la Lotería de Medellín y requisitos para cobrar.

El sorteo El Paisita Día, operado bajo la modalidad El Paisita 1 y autorizado por la Lotería de Medellín, ofreció su oportunidad diaria del sábado 21 de noviembre de 2026. Este chance, profundamente arraigado en la identidad del Eje Cafetero y Antioquia, mantiene su estatus como uno de los favoritos nacionales gracias a su respaldo institucional y su frecuencia.

El resultado oficial de esta edición del sábado registró un número ganador específico, desglosado en tres primeras cifras, tres últimas cifras y la cifra adicional de La Quinta. Los apostadores que acertaron la combinación completa de cuatro cifras en orden exacto o quienes seleccionaron modalidades alternativas como las últimas cifras, se beneficiaron de las tarifas de pago establecidas para este día.

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Cómo funcionan los pagos El Paisita Día

Los premios por cada peso apostado en el sorteo El Paisita 1 varían según la modalidad elegida por el participante. Para la apuesta de cuatro cifras exactas, denominada Súper pleno, el pago es de $4.500 por cada peso invertido. En la modalidad Súper combinado, que cubre cuatro cifras pero en cualquier orden, el retorno asciende a $308 por cada peso apostado.

Las apuestas de tres cifras, conocidas como Pleno, otorgan un premio de $400 por cada peso. Si el participante apuesta a tres cifras combinadas, el pago disminuye a $83 por cada peso. Para los que buscan montos más accesibles, la modalidad Pata, que consiste en acertar dos cifras, ofrece $50 por cada peso. Finalmente, la apuesta de una sola cifra, llamada Uña, tiene un valor de $5 por cada peso apostado.

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Horarios de sorteo y reglas oficiales

Los participantes deben conocer estrictamente los horarios de cierre de apuestas y realización del sorteo para garantizar la validez de su jugada. Durante la semana laboral, de lunes a sábado, el sorteo El Paisita 1 se lleva a cabo a la 1:00 p.m. hora colombiana. En días domingos y festivos, el evento se traslada a las 2:00 p.m., ajustando la cita con la suerte para este grupo específico.

Además de la apuesta principal de cuatro cifras, el chance ofrece premios por acertar las tres últimas cifras o las dos últimas, conocidas popularmente como la pata. También está disponible la modalidad La Quinta, que incorpora una cifra adicional a la apuesta, habilitando premios distintos bajo las reglas oficiales del juego. Los ganadores obtienen el premio si los números elegidos coinciden en orden exacto con el resultado oficial.

Requisitos para cobrar el premio El Paisita

Para cobrar cualquier premio, sin importar su valor, es obligatorio presentar el formulario original de la apuesta. El tiquete de chance debe encontrarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible para el personal de validación.

Se exige el documento de identidad original del ganador, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, no se aceptan fotocopias. El tiquete debe ser cobrado exclusivamente por una persona mayor de edad. Si la apuesta se realizó digitalmente a través de una plataforma autorizada, el ganador debe presentar la clave de venta o el comprobante electrónico junto con su documento en los puntos de servicio habilitados.

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Procedimientos según el monto del premio

Los requisitos adicionales dependen estrictamente del valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado.

En el caso de premios medianos, que oscilan entre 48 y 181 UVT aproximadamente, se debe diligentar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según aplique. Para premios altos superiores a 182 UVT, se solicitan formatos especiales de identificación de pagos y generalmente se requiere una certificación bancaria reciente, no mayor a 30 días, a nombre del ganador para realizar el desembolso por transferencia electrónica.

Se aplica un descuento legal del 20 % por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Este gravamen se aplica exclusivamente a aquellos premios que superen el tope establecido de 48 UVT. Los apostadores deben tener en cuenta este detalle financiero al planificar la recepción de sus ganancias del sorteo El Paisita Día autorizado por la Lotería de Medellín.