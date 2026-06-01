Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026: De la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta

Con el 100% de las mesas escrutadas, los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, programada para el 21 de junio.

Resultados elecciones presidenciales en Colombia 2026: finaliza el preconteo; Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta Este domingo 31 de mayo, los colombianos definieron a los dos candidatos que avanzarán a la segunda vuelta presidencial.

Finaliza el preconteo con el 100 % de las mesas informadas Con el 100 % de las mesas informadas, finaliza el preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia 2026. Este fue el total para los candidatos con mayor votación: Boletín 58. Mesas informadas: 99,99 por ciento Boletín 52. Mesas informadas: 99,99 por ciento Todas las campañas, de manera responsable, tenemos que felicitar a los dos ganadores (...

) gracias a los miles de colombianos que votaron por mí, a pesar de que hace varios días los dejé en libertad para votar por el progresismo, afirmó el exaspirante a la Casa de Nariño por el partido La Fuerza de la Paz. Roy Barreras anunció su apoyo a Iván Cepeda y le pidió 'abrir la campaña' para que Abelardo de la Espriella no sea presidente Boletín 46.

Mesas informadas: 99,97 por ciento Iván Cepeda dice que se pronunciará luego de los resultados de comisión escrutadora sobre la primera vuelta presidencial de Colombia 2026. Iván Cepeda dice que se pronunciará luego de los resultados de comisión escrutadora sobre la primera vuelta presidencial de Colombia 2026) Boletín 41. Mesas informadas: 99,95 por ciento Boletín 38.

Mesas informadas: 99,92 por ciento Boletín 34 Mesas informadas: 99,92 por ciento Boletín 31 Mesas informadas: 99,87 por ciento Álvaro Uribe Vélez anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia, dijo. Y agregó: Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella.

Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas, escribió.

Boletín 28 Mesas informadas: 99,85 por ciento Boletín 27: Mesas informadas: 99,81 por ciento Abelardo de la Espriella se pronunció tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo con más de 10 millones de votos. El candidato, quien irá a segunda vuelta y se disputará la presidencia con Iván Cepeda, agradeció a los colombianos que respondieron al rugido y aseguró que en 21 días su campaña hará historia.

Abelardo de la Espriella se pronuncia tras ganar la primera vuelta de las presidenciales con más de 10 millones de votos: 'Haremos historia' Sergio Fajardo llega a su sede de campaña Sede de campaña de Paloma Valencia tras resultados electorales Este es el ambiente a esta hora en la sede de campaña de Paloma Valencia tras los resultados de las elecciones. La candidata superó los 1.625.000 votos durante la jornada electoral.

Este es el ambiente a esta hora en la sede de campaña de Paloma Valencia tras los resultados de las elecciones. La candidata superó los 1.625.000 votos durante la jornada electoral.

Cambio Radical anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella El partido Cambio Radical expresó su apoyo este domingo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien logró sacar más de 10 millones de votos en la primera vuelta y disputará la segunda con Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo. Elecciones presidenciales 2026: el partido Cambio Radical anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta Desde las 4 de la tarde de este domingo 31 de mayo, las urnas en todo el país y en el exterior se cerraron para las elecciones presidenciales de 2026.

El ganador de la jornada, en la se convocó a más de 41 millones de colombianos a votar, sucederá al presidente Gustavo Petro a partir de julio de 2026. Elecciones en Colombia 2026: ¿cuándo será fecha de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Lo que debe saber De la Espriella y Cepeda superaron la votación que obtuvo Petro en primera vuelta de 2022 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos que irán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 21 de junio, superaron la votación que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones en 2022.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda superaron la votación que obtuvo el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones en 2022 Boletín 15: Mesas informadas: 92,85 por ciento Boletín 12: Mesas informadas: 71,21 por ciento Con el 71,21 por ciento de mesas informadas, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda vuelta por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de juni





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