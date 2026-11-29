El Sorteo Extraordinario de Colombia 2026 entregó el número ganador 3311 para el premio mayor de $15.000 millones. Conoce todos los secos, bonos y listas oficiales aquí.

El Sorteo Extraordinario de Colombia, operado en alianza con la Lotería del Quindío, determinó el sábado 28 de noviembre de 2026 al número ganador principal del sorteo. El resultado oficial para el premio mayor fue el número 3311 de la serie 102, entregando un premio millonario de $15.000 millones a los propietarios válidos.

Resultados del sorteo 28 de noviembre

La Lotería Extra de Colombia, fundada en 1968 como una unión de loterías departamentales, presentó esta edición con un plan de premios superior a $36.700 millones. Los jugadores verifican sus billetes de $15.000 pesos por fracción buscando coincidencias exactas en las series y números de 4 cifras.

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Además del premio mayor, el sorteo incluyó incentivos con cobro específicos. El Bono Casa se otorgó al número 0788 serie 502, el Bono Carro al 5050 serie 410, el Bono Viaje de tus Sueños al 2642 serie 154 y el Bono Moto al 4099 serie 349.

Lanzamientos adicionales y premios secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia también entregó premios secos de gran magnitud durante la transmisión por Canal Uno. El premio seco de $1.000 millones correspondió al número 8264 serie 272, seguido por el de $500 millones con el número 7104 serie 112.

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Continuando con los premios secos especiales, el de $300 millones se asignó al número 8884 serie 276, y el de $200 millones al 1728 serie 106. El premio de $100 millones fue para el número 2942 serie 233, completando la escala de premios grandes del sorteo.

Decenas de billetes ganadores identificados

Se identificaron diez secos de $20 millones con los números: 0641, 6540, 0273, 2058, 6287, 5695, 8584, 9710, 0337 y 5603, cada uno acompañado de sus series específicas. Diez secos de $10 millones fueron premiados con los números: 9470, 0549, 7472, 6683, 3420, 3562, 8823, 6456, 6109 y 9878.

Los propietarios deben seguir los procedimientos oficiales establecidos para reclamar sus premios. El Sorteo Extraordinario de Colombia continúa siendo una referencia en juegos de azar con ediciones especiales a lo largo del año.