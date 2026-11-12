Resultados La Caribeña Día 12 noviembre 2026 y premios

Descubre los números ganadores de La Caribeña Día del 12 de noviembre de 2026, los premios por peso y cómo cobrar tu tiquete en Colombia.

El jueves 12 de noviembre de 2026, La Caribeña Día, el tradicional sorteo autorizado por Edusuerte para el departamento del Atlántico, finalizó su jornada habitual con la transmisión en vivo a las 2:34 de la tarde. Este evento diario, que mantiene su vigencia entre los apostadores de la Costa Caribe colombiana, permitió a los participantes verificar sus tiquetes mediante la señal de Telecaribe o en los puntos de apuestas autorizados en todo el territorio nacional.

Números Ganadores y Mecánica del Sorteo

El resultado oficial correspondiente a esta fecha especifica que el número ganador fue el Tres, con las tres primeras cifras y las tres últimas cifras registradas en el boletín oficial del operador. Para que los apostadores obtengan la recompensa máxima, es obligatorio acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo o de las loterías apostadas. Este nivel de precisión es el que define la categoría de premio mayor, conocida técnicamente como Pleno en las nomenclaturas del juego.

Also read Resultados y Reglas de La Caribeña Día 11 noviembre 2026

Además de la victoria total, existen múltiples combinaciones que generan retornos económicos para los jugadores. Los participantes pueden ganar acertando las cuatro cifras, pero en un orden desordenado, lo que abre la posibilidad de premiación en combinados. Asimismo, se premian las tres últimas cifras, tanto si se aciertan en el orden estricto como si se logra el acierto en desorden, ampliando las oportunidades de éxito en cada partida.

Escala de Premios por Cada Peso Apostado

El sistema de recompensas de La Caribeña Día ofrece retornos escalonados que dependen directamente de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, la categoría de 4 cifras en Pleno otorga $4.500, ofreciendo la máxima rentabilidad sobre la inversión inicial. Si el acierto se logra en combinado con 4 cifras, el premio desciende a $308 por cada peso invertido, manteniendo un valor significativo para el apostador.

Advertisement

Para las apuestas de menor rango, el premio de 3 cifras en Pleno asciende a $400 por cada peso apostado. En la modalidad combinada de 3 cifras, el retorno se establece en $83 por cada unidad monetaria apostada. Los jugadores que aciertan las 2 cifras finales, conocidas como Pata, reciben $50 por peso apostado, mientras que el acierto de la última cifra única, o Uña, genera un premio de $5 por cada peso invertido.

Seguridad, Comprobantes y Custodia de Datos

Los operadores autorizados en Colombia, incluyendo a La Caribeña Día bajo la supervisión de Edusuerte, actúan como garantes de la transparencia financiera y legal del juego. Su función principal es asegurar que cada peso apostado esté respaldado por un marco técnico sólido, garantizando la integridad del proceso desde el momento en que el jugador recibe su tiquete físico. Este compromiso con la seguridad se materializa a través de la emisión de comprobantes oficiales que validan la apuesta.

La trazabilidad total es un pilar fundamental en el sistema de apuestas, ya que cada movimiento queda registrado en sistemas supervisados que permiten seguir la ruta del dinero desde la apuesta inicial hasta el pago final del premio. Además de la seguridad financiera, los operadores cumplen estrictamente con la custodia de datos, protegiendo la información personal del apostador y evitando que esta caiga en manos de terceros o redes de fraude digitales.

Procedimiento para Cobrar Premios y Plazos

El reclamo de los premios de La Caribeña Día debe realizarse en el mismo punto de venta autorizado de SuperGiros donde se adquirió el tiquete, especialmente si se trata de valores menores. Para premios de mayor cuantía, el pago se gestiona en las oficinas principales del operador regional correspondiente. Para completar el proceso de cobro de forma física, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas.

Advertisement

Asimismo, es requisito indispensable presentar el documento de identidad original, ya sea la cédula de ciudadanía física o la cédula digital vigente. En la mayoría de los puntos de venta, se requiere llenar el reverso del tiquete con el nombre, firma, número de cédula y teléfono del ganador. Para premios mayores, se solicita diligenciar un formato de identificación de ganadores conforme a las normas SIPLAFT, adjuntar copia de la cédula por ambos lados y, en ocasiones, una certificación bancaria si el pago se realiza por transferencia.

Prescripción del Derecho y Vigencia del Tiquete

La normativa colombiana establece un plazo límite estricto para el cobro de cualquier premio de juego de azar. El ganador dispone de un año completo, contado a partir de la fecha de realización del sorteo de La Caribeña Día, para presentar su tiquete y reclamar la recompensa económica. Este período está diseñado para garantizar la legalidad de los pagos y la transparencia de los operadores autorizados.

Vencido este término anual, opera la prescripción extintiva del derecho, lo que significa que el premio no puede ser cobrado y los fondos se consolidan para fines sociales o administrativos según la ley. Sin embargo, el término de prescripción se interrumpe efectivamente con la sola presentación del documento ganador al operador correspondiente. Esta interrupción es clave para los apostadores que necesiten más tiempo para completar la documentación bancaria requerida para el pago.