Resultados del sorteo La Caribeña Día 17 de noviembre 2026. Detalles de premios, horarios y requisitos para cobrar premios legales en Colombia.

El martes 17 de noviembre de 2026 marcó un nuevo sorteo diario para los apostantes de la Costa Caribe colombiana con La Caribeña Día. Esta lotería, operada bajo la autorización del departamento del Atlántico, cumplió con su horario estricto a las 2:34 de la tarde. Los resultados oficiales pudieron ser verificados en tiempo real a través de la señal de Telecaribe o en los puntos de apuestas autorizados en toda la región.

Mecánica de Juego y Montos de Premios

La estructura de premios de La Caribeña Día ofrece múltiples opciones de ganancia según las cifras acertadas. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en orden exacto, otorgando 4.500 pesos por cada peso apostado. También existe la modalidad de combinado con cuatro cifras, que paga 308 pesos por unidad apostada. Para apuestas de tres cifras, el pago alcanza los 400 pesos en pleno y 83 pesos en la variante combinada. La categoría de dos cifras paga 50 pesos, mientras que acertar la última cifra única devuelve 5 pesos.

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Seguridad y Custodia de Datos en Colombia

Los operadores autorizados, como La Caribeña Día bajo la supervisión de Edusuerte, garantizan la transparencia mediante sistemas técnicos robustos. La trazabilidad total de cada apuesta asegura que los fondos estén respaldados legalmente desde el momento de la compra. Los puntos de venta emiten comprobantes oficiales verificables y protegen los datos personales de los usuarios contra fraudes. Este marco regulatorio es esencial para mantener la confianza del ciudadano colombiano en los juegos de chance.

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Requisitos para Cobrar Premios en SuperGiros

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir al punto de venta autorizado o a las oficinas principales del operador regional según el monto. Es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachones ni roturas, junto con la cédula de ciudadanía física o digital vigente. Además, se debe completar el reverso del tiquete con los datos personales del apostante. Para premios mayores, se exige diligenciar el formulario SIPLAFT y adjuntar copia de la cédula y certificación bancaria si aplica la transferencia.

Plazos Legales de Prescripción de Premios

La normativa colombiana establece un plazo estricto de un año a partir del 17 de noviembre de 2026 para cobrar cualquier premio. Vencido este término, el derecho al cobro se extingue por prescripción. El tiempo de prescripción se interrumpe legalmente con la sola presentación del documento ganador ante el operador. Esta regulación protege tanto al jugador como a la integridad financiera del sistema de loterías nacionales.