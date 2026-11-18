Verifica el número ganador 8433 de La Caribeña Día del 18 de noviembre de 2026. Conoce las reglas, pagos de Edusuerte y cómo cobrar en SuperGiros.

El sorteo correspondiente a La Caribeña Día registrado para este miércoles 18 de noviembre de 2026 ha finalizado con un resultado oficial validado por el operador regional. El número ganador único, conocido también como La Quinta, para la edición Caribeña 1 de este miércoles es el 8433. Este dato confirma el cierre de la jornada de apuestas realizadas a las 2:34 de la tarde en el departamento del Atlántico bajo la supervisión de Edusuerte.

Número ganador y desglose de cifras

El resultado del día revela que las tres primeras cifras del sorteo corresponden al 843, mientras que las tres últimas cifras validadas son el 433. Esta combinación exacta determina la clasificación de los premios según las reglas establecidas por el juego de chance. El número completo de cuatro cifras, 8433, es el único que otorga el premio máximo por pleno en esta modalidad diaria.

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Reglas de premiación y pagos

Los premios se calculan sobre cada peso apostado con montos fijos establecidos por la reglamentación vigente. Aciertar las cuatro cifras en orden exacto otorga $4.500 por cada dólar apostado, mientras que el pago combinado por las mismas cifras en desorden asciende a $308. La categoría de tres cifras en orden paga $400, y su variante combinada ofrece $83 por unidad invertida.

Las apuestas de menor valor también generan retornos significativos para los participantes. Acertar las dos últimas cifras en orden garantiza $50 por cada peso apostado, conocido como pata. El premio por acertar la última cifra individual, llamada uña, se fija en $5 por cada unidad invertida en el boleto.

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Proceso de cobro y requisitos legales

Para cobrar el premio del 18 de noviembre de 2026, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado junto con su documento de identidad vigente. En los casos de premios menores, el pago se realiza en los puntos físicos autorizados de SuperGiros. Los premios mayores requieren diligenciar el formato SIPLAFT, adjuntar copia de la cédula y, en ocasiones, una certificación bancaria para la transferencia de fondos.

Vigencia legal y supervisión del operador

La Caribeña Día, operada bajo la autorización de Edusuerte en el departamento del Atlántico, cuenta con la supervisión de SuperGiros para la emisión de comprobantes oficiales. Los jugadores tienen un año completo contado a partir del 18 de noviembre de 2026 para reclamar sus premios antes de que opere la prescripción extintiva del derecho. El proceso es transmitido diariamente por Telecaribe para garantizar la transparencia y el seguimiento en tiempo real del sorteo.