La Caribeña Día del 19 de noviembre de 2026 premiada con el número 9484. Detalles de premios de $4.500 y requisitos de Edusuerte.

La Caribeña Día finalizó su transmisión del jueves 19 de noviembre de 2026 a las 2:34 de la tarde con un número ganador específico. Este sorteo, autorizado por Edusuerte y transmitido por Telecaribe, seleccionó el número 9484 para premiar a los apostantes del departamento del Atlántico.

Número ganador La Caribeña Día

El número 9484 es el resultado oficial confirmado para la lotería La Caribeña Día del 19 de noviembre de 2026. Tres primeras cifras: 948 y tres últimas cifras: 484.

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El número completo para La Quinta es 9484- 8. El premio mayor para las cuatro cifras en orden alcanza $4.500 por cada peso apostado. Los jugadores también pueden ganar con combinaciones de tres o dos cifras según la estructura oficial de premios de Edusuerte.

Reglas y premios Caribeña Día

Los apostantes deben acertar las cuatro cifras en orden o en desorden para obtener los premios principales de La Caribeña Día. El premio por cuatro cifras en orden es de $4.500 por cada $1 apostado, mientras que el premio por cuatro cifras combinado es de $308 por cada $1 apostado.

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Las tres cifras en orden pagan $400 por cada $1 apostado, y las tres cifras combinadas pagan $83 por cada $1 apostado. Dos cifras en orden, o Pata, ofrecen un premio de $50 por cada $1 apostado. Una cifra en orden, o Uña, otorga $5 por cada $1 apostado según la lotería.

Puntos de venta y seguridad

La Caribeña Día se distribuye a través de puntos autorizados de SuperGiros en todo el territorio colombiano y redes departamentales. Los operadores actúan como garantes de transparencia bajo la supervisión de Edusuerte.

Cada movimiento queda registrado en sistemas supervisados que permiten la trazabilidad total del dinero desde la apuesta hasta el pago. La protección de datos personales evita fraudes y asegura la legalidad de cada transacción en el departamento del Atlántico.

Reclamo de premios y tiempo límite

Los premios menores se cobran en el mismo punto de venta autorizado donde se adquirió el tiquete. Los premios mayores requieren acudir a las oficinas principales del operador regional. El ganador tiene un año a partir del 19 de noviembre de 2026 para reclamar el premio.

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Se requiere presentar el tiquete original sin daños y la cédula de ciudadanía vigente. Los formatos SIPLAFT se solicitan para validación institucional. La prescripción extintiva del derecho opera automáticamente al finalizar el plazo legal establecido por Edusuerte.