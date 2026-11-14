Resultados La Caribeña Día: Ganadores del sábado 14 de noviembre de 2026

Conoce los números ganadores de La Caribeña Día del 14 de noviembre de 2026 y detalla cómo cobrar premios en SuperGiros y oficinas regionales autorizadas.

El sábado 14 de noviembre de 2026 marca una jornada clave para los apostadores en Colombia al celebrarse el sorteo matutino de La Caribeña Día. Esta lotería, autorizada específicamente por Edusuerte para operar en el departamento del Atlántico, mantiene su horario estricto de 2:34 de la tarde. Los participantes pueden verificar los resultados en tiempo real a través de la señal de Telecaribe.

Mecánica de Premios y Tabla de Pagos

La estructura de premios de La Caribeña Día está diseñada para ofrecer retornos variados según la precisión de las cifras acertadas. Los apostadores que logren identificar las cuatro cifras en orden exacto reciben 4.500 pesos por cada peso invertido. Esta categoría se conoce técnicamente como Pleno de 4 cifras y representa el premio mayor disponible en cada emisión diaria del sorteo.

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Existen múltiples vías para ganar premios secundarios mediante combinaciones o cifras menores. Las combinaciones de cuatro cifras, donde el orden no importa, otorgan 308 pesos por unidad apostada. Para quienes prefieren enfocarse en tres cifras, el Pleno de 3 cifras paga 400 pesos, mientras que la combinación de tres cifras otorga 83 pesos.

Las apuestas de menor escala también tienen valor asegurado. Alinear las dos últimas cifras en orden, conocido como Pata, devuelve 50 pesos por cada peso apostado. Finalmente, acertar la última cifra exacta, llamada Uña, proporciona un retorno de 5 pesos por unidad, garantizando que incluso las apuestas mínimas tengan una posibilidad de recompensa inmediata.

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Seguridad Operativa y Transparencia Legal

Los operadores autorizados como La Caribeña Día funcionan bajo estrictos protocolos de seguridad diseñados por Edusuerte para proteger la integridad de cada transacción. Su rol principal es actuar como garantes de la transparencia, asegurando que cada peso recaudado cuente con un respaldo legal y técnico sólido. Este sistema comienza desde el momento en que el jugador recibe su tiquete físico.

La emisión de comprobantes oficiales es un requisito indispensable para validar cualquier apuesta. Estos documentos permiten que la transacción sea verificable ante cualquier reclamo posterior o disputa sobre premios. Sin este comprobante físico en perfecto estado, el sistema legal no reconoce la validez del juego realizado por el apostador.

La trazabilidad total es otro pilar fundamental de la seguridad operativa en Colombia. Cada movimiento financiero queda registrado en sistemas supervisados, lo que permite rastrear la ruta completa del dinero desde la apuesta inicial hasta el pago final del premio. Además, los operadores custodian rigurosamente los datos personales de los usuarios para evitar fugas a terceros o redes de fraude.

Requisitos para Cobrar Premios y Plazos

El proceso de cobro depende directamente del monto del premio obtenido por el ganador. Para valores menores, el pago se realiza inmediatamente en el mismo punto de venta autorizado de SuperGiros donde se adquirió el tiquete. En cambio, los premios mayores requieren que el ganador acuda a las oficinas principales del operador regional para gestionar el desembolso correspondiente.

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Para efectuar cualquier cobro, es obligatorio presentar el tiquete original en condiciones impecables. El documento no puede presentar enmendaduras, tachones ni roturas que impidan la lectura de los datos. Junto con el comprobante, el jugador debe exhibir su documento de identidad original, que puede ser cédula de ciudadanía física vigente o cédula digital.

Es necesario llenar el reverso del tiquete con información personal básica. En la mayoría de los puntos de venta se solicita escribir el nombre, firma, número de cédula y teléfono de contacto. Esta información sirve para cruzar datos y validar la identidad del reclamante ante la normativa vigente.

Para premios de alto valor, los requisitos se intensifican debido a la regulación antilavado de activos. El ganador debe diligenciar el formato de identificación de ganadores conocido como formulario SIPLAFT. También se exige adjuntar copia de la cédula por ambos lados y, en ocasiones, una certificación bancaria si el pago se realiza mediante transferencia electrónica.

El plazo legal para reclamar cualquier premio de juego de azar en Colombia es de un año completo a partir de la fecha de realización del sorteo. Vencido este término, opera la prescripción extintiva del derecho, lo que significa que el premio se pierde irrevocablemente. La presentación del documento ganador al operador interrumpe este plazo de prescripción, activando el derecho al cobro.