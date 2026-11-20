Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Bogotá, Lotería del Quindío y otros sorteos nocturnos del 19 de noviembre de 2026. Descubre el número ganador y el premio mayor.

Los colombianos verificaron sus billetes durante la noche del jueves 19 de noviembre de 2026, fecha que marcó una jornada significativa para los amantes de la Lotería de Bogotá y otros sorteos tradicionales. Miles de personas aguardaban con incertidumbre los resultados que determinarían a los afortunados ganadores de los premios mayores en las principales loterías del país. Este evento anual de azar continúa siendo un fenómeno cultural que moviliza a jugadores en todo el territorio nacional.

Resultados Lotería de Bogotá 19 de noviembre de 2026

El sorteo principal de la Lotería de Bogotá reveló un número ganador con un valor récord para los asistentes al evento. La combinación victoriosa fue identificada como el número 8098, correspondiente a la serie 037. Este específico resultado formó parte del sorteo número 2873, uno de los más esperados del ciclo mensual. El premio mayor asignado a este billete alcanzó la cuantía de 12.000 millones de pesos colombianos, consolidando uno de los récords más altos en la historia de esta institución.

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Resultados Lotería del Quindío y premios asociados

En la región de Quindío, la Lotería del Quindío también condujo su proceso de sorteo nocturno el 19 de noviembre de 2026. Los participantes que confiaron en sus signos y números descubrieron que el número ganador fue el 5130. Esta cifra formaba parte de la serie 046 en el contexto del sorteo número 3025. El premio mayor otorgado a los ganadores en esta modalidad fue de 2.000 millones de pesos, ofreciendo una oportunidad significativa de cambio financiero para los residentes locales.

Resultados sorteos Sinuano y La Caribeña Noche

Los sorteos nocturnos regionales continuaron su dinámica con resultados específicos para el Sinuano y La Caribeña. La quinta cifra revelada por el Sinuano fue el número 5, complementando su combinación principal con el número ganador 0214. Por su parte, La Caribeña Noche reportó un número ganador de 0790, acompañado de la quinta cifra 1, ofreciendo a sus jugadores la oportunidad de verificar sus apuestas en este segmento del mercado.

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Resultados Super Astro Luna y signos zodiacales

El sorteo Super Astro Luna cerró la jornada del 19 de noviembre de 2026 con una combinación basada en la astrología. El número ganador identificado fue el 6674, y la entidad responsable vinculó este resultado con el signo zodiacal de Cáncer. Este enfoque único combina la tradición de los sorteos con la predicción astrológica, atrayendo a un segmento de jugadores que confían en estas correlaciones para seleccionar sus apuestas.

Contexto cultural: James Rodríguez y Joe Arroyo

Mientras los jugadores revisaban sus billetes, el escenario cultural colombiano también destacó por noticias relacionadas con figuras de alto perfil. Catalina Gómez compartió detalles sobre el regalo de cumpleaños que su hijo, James Rodríguez, le obsequió. Este gesto incluyó el estreno de un Lamborghini en Medellín, un vehículo de lujo cuyo precio se convirtió en tema de discusión pública. Por otro lado, la figura histórica Joe Arroyo ganó reconocimiento en el videojuego GTA VI, donde su canción La rebelión fue incluida, sorprendiendo a la comunidad de jugadores colombianos por la integración de su legado musical en la cultura pop global.