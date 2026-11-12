Resultados Lotería Bogotá y Quindío 12 Nov 2026: Ganan 2872 y 3024

Conoce el número ganador de la Lotería de Bogotá 2872 y el de la Lotería del Quindío 3024 del 12 de noviembre de 2026. Detalles, series y destinar salud.

Los resultados oficiales de los sorteos nacionales celebrados el jueves 12 de noviembre de 2026 confirman los números ganadores para dos de las instituciones de juego más importantes del país. En Bogotá, el número destacado fue el 2872 con la serie 089, mientras que en el departamento del Quindío, el premio mayor correspondió al número 3024 con la serie 194. Estos resultados consolidan la trayectoria de transparencia y compromiso social que caracterizan a estos entes departamentales.

Números Ganadores Lotería Bogotá 2026

La Lotería de Bogotá, reconocida como una de las entidades más antiguas y consolidadas del territorio nacional, anunció el número ganador 2872 correspondiente a la serie 089. Este sorteo, que se llevó a cabo en la noche del jueves 12 de noviembre de 2026, sigue rigiendo sus operaciones bajo estricta supervisión de las autoridades competentes para garantizar la absoluta transparencia del proceso de selección. La administración de este ente departamental mantiene un esquema de premios que incluye no solo la bolsa principal, sino también secos menores, aproximaciones y premios específicos por número y serie, incentivando una participación amplia en la comunidad.

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Además del sorteo central, la Lotería de Bogotá ofrece planes de premios complementarios diseñados para motivar la participación continua de los apostadores durante toda la semana. Los billetes, que poseen numeración específica y un valor comercial definido, pueden adquirirse a través de expendios físicos autorizados o mediante plataformas digitales oficiales. Esta accesibilidad multimodal ha permitido que la entidad fortalezca su base de usuarios, asegurando que la compra de cada boleto represente un aporte directo al fortalecimiento de la red de salud del Distrito Capital, cumpliendo así con su misión fundamental de bienestar social.

Resultados Lotería Quindío Noviembre 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío celebró su sorteo semanal el mismo día, 12 de noviembre de 2026, donde el número ganador fue el 3024 con la serie 194. A diferencia del esquema de Bogotá, este sorteo regional se realiza cada lunes por la noche, manteniendo una dinámica constante que ha posicionado a la institución como una de las más confiables y tradicionales en el Eje Cafetero. La operación se basa en la emisión de billetes oficiales que participan en un sistema de baloteras certificado, el cual asegura la imparcialidad total y el estricto cumplimiento de las normativas nacionales vigentes para los juegos de azar.

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Los recursos generados por la Lotería del Quindío están orientados exclusivamente a financiar la salud pública en el departamento, lo que ha fomentado una campaña constante de responsabilidad y juego legal entre sus usuarios. Además del sorteo principal, la institución impulsa sorteos promocionales durante ciertas temporadas del año, incrementando la cantidad de premios disponibles y ofreciendo incentivos adicionales para los compradores. Esta estrategia no solo diversifica las oportunidades de ganancia, sino que también refuerza el vínculo positivo entre la actividad lúdica y el desarrollo social de la región, consolidando su reputación de integridad y servicio público.

Impacto Social y Financiamiento de la Salud

Tanto la Lotería de Bogotá como la Lotería del Quindío operan bajo un modelo que prioriza el impacto social sobre la simple generación de ingresos. Cada billete comprado en estas instituciones representa una contribución directa a la infraestructura y atención médica de las poblaciones que sirven. En Bogotá, los fondos apoyan la red de salud del Distrito Capital, mientras que en Armenia, capital del Quindío, los recursos se reinvierten en el sistema de salud departamental. Este enfoque transforma la participación en juegos de azar en una herramienta de solidaridad colectiva, donde los apostadores contribuyen conscientemente al bienestar común.

La confianza construida a lo largo de décadas de operación ha permitido que estas loterías mantengan su liderazgo en el mercado regional. La transparencia en los sorteos, combinada con la claridad en la asignación de recursos hacia la salud pública, garantiza que las instituciones continúen siendo vistas como entidades legítimas y vitales. Para los ciudadanos, conocer los resultados oficiales y participar a través de canales autorizados no solo es una actividad de entretenimiento, sino también un acto de apoyo al sistema sanitario, asegurando que cada sorteo deje una huella positiva en la sociedad colombiana.