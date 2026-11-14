Resultados Lotería Boyacá 14 Nov 2026: Premio Mayor de 15.000 Millones

Conoce el número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de noviembre de 2026. Descubre los detalles del sorteo de 15 mil millones y cómo cobrar.

La Lotería de Boyacá entregó el sábado 14 de noviembre de 2026 su principal premio en efectivo con un valor total de 15.000 millones de pesos colombianos. Este sorteo, transmitido a las 10:15 p. m., mantiene su tradición de ser uno de los juegos de azar más antiguos e influyentes del departamento colombiano, consolidándose como una fuente crucial de financiamiento para proyectos de desarrollo regional y salud pública.

Detalles del sorteo y premios del sábado

El sorteo de esta noche estableció un premio mayor que asciende a 15.000 millones de pesos, una cifra histórica que busca atraer la atención de los aficionados al juego en todo el territorio nacional. El número ganador oficial y su serie correspondiente fueron definidos en este evento semanal, que forma parte de un plan de premios total valorado en 37.600 millones de pesos distribuidos en varias categorías.

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Además del premio mayor, el plan incluye un Premio Fortuna de 1.000 millones de pesos para un solo afortunado. Otros premios secos notables incluyen un Premio Alegría de 300 millones, un Premio Esperanza de 100 millones, y cuatro premios de tipo Berraquera valorados en 50 millones de pesos cada uno. También existen premios Optimismo de 20 millones, Valentía de 10 millones, y un monto específico de 4.8 millones para el ganador del Premio Mayor en una serie diferente.

Historia y propósito de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá fue fundada en 1951 como una iniciativa estratégica para generar recursos económicos destinados directamente al desarrollo regional y a la mejora de la salud pública. Su creación respondía a la necesidad de financiar proyectos de interés público y obras de infraestructura en el departamento, estableciendo un legado de más de siete décadas de operaciones.

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A lo largo de su historia, la entidad ha experimentado numerosos cambios y adaptaciones para mantenerse relevante en el mercado de las loterías colombianas. Su modelo de negocio no solo se centra en la distribución de premios, sino también en contribuir al bienestar social a través de la recaudación de impuestos y fondos públicos, cumpliendo un rol institucional significativo dentro de la economía local.

Distribución de premios y montos actuales

El plan de premios actual es robusto y diversificado, diseñado para ofrecer oportunidades de ganancia en diferentes niveles de inversión. La estructura incluye premios de alto valor como el Fortuna y el Alegría, junto con una amplia gama de premios secos menores que garantizan la participación constante de los jugadores en cada sorteo semanal.

Los montos específicos van desde los 15 mil millones del premio mayor hasta las fracciones y cambios de menores a 48 UVT. Esta escalera de premios permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes tengan acceso a recompensas inmediatas, fomentando la circulación de dinero en las agencias distribuidoras y puntos de venta autorizados por todo el país.

Requisitos para cobrar y vigencia legal

Para reclamar premios inferiores a 10 millones de pesos, los ganadores pueden acudir a cualquier agencia distribuidora del país sin complicaciones administrativas mayores. Los documentos obligatorios incluyen el billete o fracción original diligenciado en el respaldo con datos personales, una fotocopia de la cédula de ciudadanía, la copia del RUT actualizado y el formulario de registro RCO-01 con huella dactilar.

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Según la Ley 1393 de 2010, capítulo II, artículo 12, los premios de la Lotería de Boyacá tienen una caducidad de un año calendario a partir de la fecha exacta del sorteo. Los pagos para premios entre 140 UVT y diez millones de pesos suelen autorizarse en un plazo máximo de tres días, mientras que el tiempo estimado total para el cobro completo es de 30 días calendario tras la recepción formal del billete.

Opciones de venta y consulta de resultados

Los resultados del sorteo del sábado 14 de noviembre de 2026 pueden consultarse en la página web oficial, redes sociales como Facebook, X e Instagram, o a través de la línea de servicio al cliente por WhatsApp al número 315 8727559. También están disponibles por teléfono fijo en los números (608) 7428013, (608) 7428015 extensión 1105 y 1143, o en la línea gratuita 018000918706.

La Lotería de Boyacá se transmite en vivo el Canal Trece, Facebook Live o Telesantiago Facebook Live los sábados a las 10:15 p. m. Para adquirir billetes, los jugadores pueden utilizar el sitio web de LottiRed y Loticolombia, puntos de venta Baloto, Puntos Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, y distribuidores autorizados como Paga Todo, JER Boyacá, Codesa en Cali y Mercaloterías.