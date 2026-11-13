Resultados Lotería Caribeña Noche 12 noviembre 2026 y guía de cobro

Descubre los resultados de la Lotería Caribeña Noche del 12 de noviembre de 2026, horarios, premios y cómo cobrar tu ganancia legalmente en Colombia.

La Lotería Caribeña Noche mantiene su estatus como una de las experiencias de juego más emocionantes para los colombianos, ofreciendo oportunidades diarias de ganar premios atractivos. Este sorteo nocturno tiene una horario fijo y específico para sus jugadas, garantizando transparencia y previsibilidad para sus jugadores habituales. La hora exacta del sorteo de la Lotería Caribeña Noche es a las 10:34 p.m. de lunes a sábado, mientras que durante los domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:34 p.m.

El mecanismo de juego es sencillo pero estratégico, requiriendo que los participantes seleccionen un número de cuatro dígitos comprendido entre el 0000 y el 9999. Una vez elegido el número, cada jugador tiene la opción de decidir libremente la cantidad de dinero que desea apostar, adaptando su participación a su presupuesto personal. Esta flexibilidad permite que tanto nuevos jugadores como veteranos participen según sus posibilidades económicas.

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Resultados sorteo 12 noviembre 2026

El último resultado de la Caribeña Noche corresponde al sorteo realizado el jueves 12 de noviembre de 2026. En esta ocasión, se registró el número ganador que ha generado expectativas entre los participantes que apostaron por las tres primeras cifras, las tres últimas cifras y la modalidad La Quinta. La公布ción oficial de estos datos es fundamental para que los jugadores puedan verificar sus combinaciones y proceder con el cobro de sus premios si corresponden.

En el modal Chance de la Caribeña Noche, el premio se cobra según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado por el participante. Para participar, el jugador debe seleccionar un número y definir el monto de dinero que desea apostar, de acuerdo con las modalidades disponibles que ofrece la casa de juego. El premio se determina posteriormente según cuántas cifras del número jugado coincidan con el resultado final de La Caribeña Noche, lo que explica la variabilidad en los montos ganados.

Escala de premios y ganancias

El valor del premio está directamente relacionado con el monto de la apuesta y la modalidad elegida por el apostante. Por esta razón, no todas las apuestas tienen el mismo pago, ya que una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras puede representar un premio superior. La estructura de pagos sigue una escala predefinida que recompensa la precisión en la predicción de los dígitos sorteados. A continuación se detalla el plan de premios habitual de la Caribeña Noche basado en cada peso apostado:

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Las 4 cifras directas, conocidas como Pleno, otorgan 4.500 pesos por cada peso apostado, siendo la modalidad de mayor recompensa. Las 4 cifras combinadas devuelven 208 pesos por cada peso apostado, ofreciendo una buena relación riesgo-beneficio. Para las 3 cifras directas, el pago es de 400 pesos por peso apostado, mientras que las 3 cifras combinadas pagan 83 pesos.

Las apuestas de menor precisión también tienen valor, con las 2 cifras o Pata pagando 50 pesos por peso apostado. Finalmente, acertar solo 1 cifra o Uña permite cobrar 5 pesos por cada peso apostado. Esta escalera de pagos asegura que, independientemente de la cantidad de aciertos, exista una posibilidad de recuperar parte de la inversión realizada.

Impuestos sobre ganancias de lotería

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos bajo la figura del Impuesto de Ganancia Oculta. Este impuesto se aplica a premios que exceden un monto determinado, considerando estas ganancias como una renta ocasional. La Base de Cálculo determina si el jugador está sujeto al pago, verificando si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable del Impuesto de Ganancia Ocasional.

La Tarifa Impositiva se calcula generalmente aplicando una tasa del 20% sobre el monto que excede el umbral exento. Es crucial entender que no todo el premio es gravable, sino solo el exceso sobre la base libre de impuestos. Este mecanismo fiscal busca regular los ingresos extraordinarios obtenidos por azar, equilibrando la recompensa con la contribución al estado.

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El Umbral Exento para el año 2024 está fijado en 6.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). El valor de la UVT para 2024 es de aproximadamente 42.410 pesos colombianos, lo que equivale a unos 254.460.000 pesos colombianos para el umbral exento total. Para premios superiores a este monto, el jugador deberá pagar el impuesto sobre el exceso del umbral. Se recomienda verificar la normativa actual y consultar con un asesor fiscal para asegurar el cumplimiento legal.

Requisitos legales para cobrar premio

Para participar en La Caribeña Noche, bajo la consigna de que quien la gana es quien la goza, los jugadores pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta autorizados en todo el país. Si un jugador verifica que su número es el ganador, debe seguir pasos estrictos para retirar su dinero. El tiquete original debe estar en perfecto estado; no se aceptan tiquetes rotos, enmendados, con tachaduras o donde el código de barras no sea legible.

Se exige la presentación de un Documento de identidad original, ya sea Cédula de ciudadanía o de extranjería, sin admitir fotocopias ni contraseñas sin hologramas. El solicitante debe ser mayor de edad para poder cobrar. Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio del chance Caribeña para prevenir el lavado de activos.

Los premios menores, aquellos por debajo de 48 UVT, solo exigen la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Para premios medianos, entre 48 y 181 UVT aproximadamente, se debe diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según aplique al caso.

Los premios altos, superiores a 182 UVT, exigen diligenciar formatos especiales de identificación de pagos y, por lo general, se solicita una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días a nombre del ganador. Este documento es necesario para realizar el desembolso por transferencia electrónica, asegurando la trazabilidad del dinero.

El lugar para reclamar el premio de Caribeña Noche depende del valor ganado. Si el premio está dentro del monto permitido, se puede reclamar en el mismo punto autorizado donde se compró el chance. Sin embargo, si el premio es de mayor valor, el ganador debe reclamarlo en una oficina autorizada del operador, asegurando así la seguridad y legalidad de la transacción financiera.