Conoce los resultados de la Lotería Caribeña Noche del 18 de noviembre de 2026, horarios de sorteo y detalles sobre impuestos y cobro de premios.

La Lotería Caribeña Noche mantiene su posición como una de las dinámicas de azar más relevantes del mercado colombiano. Los participantes tienen la oportunidad de ganar premios atractivos en cada una de las sesiones nocturnas. El horario oficial para el sorteo es a las 10:34 p.m. durante los días laborables. Los domingos y los festivos, el evento se realiza más temprano a las 8:34 p.m.

Resultados del Sorteo del 18 de Noviembre 2026

El resultado oficial de la Lotería Caribeña Noche correspondiente al miércoles 18 de noviembre de 2026 ha sido determinado. El número ganador para esta edición específica corresponde a un juego de cuatro dígitos que se selecciona entre el rango del 0000 y el 9999. Los participantes deben verificar las tres primeras cifras y las tres últimas cifras del resultado publicado. El premio se calcula según la modalidad de apuesta elegida por el jugador.

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Mecánica del Juego Chance Caribeña Noche

El juego Chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta basadas en la cantidad de cifras acertadas. Los jugadores pueden optar por obtener pagos superiores si aciertan un mayor número de dígitos. El valor del premio depende directamente del monto apostado y de la categoría de coincidencia seleccionada.

El plan de premios habitual establece pagos específicos para cada nivel de acierto en la Lotería Caribeña. Un juego de 4 cifras directas o Pleno paga $4.500 por cada peso apostado. Las apuestas de 4 cifras combinadas entregan $208 por cada peso apostado. La modalidad de 3 cifras directas ofrece un pago de $400 por cada peso apostado. Los jugadores que acierten 3 cifras combinadas reciben $83 por cada peso apostado.

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Las opciones de pago continuo incluyen $50 por cada peso apostado para 2 cifras, conocidas como Pata. La categoría de 1 cifra o Uña otorga un pago de $5 por cada peso apostado. Estas tarifas garantizan que los premios se ajusten al riesgo y la probabilidad de cada modalidad. Los jugadores deben seleccionar cuidadosamente su número y monto antes del cierre de apuestas.

Normativa Fiscal y Impuestos en Colombia

Las ganancias obtenidas de la lotería en Colombia están sujetas al Impuesto de Ganancia Oculta. Este tributo se aplica sobre las rentas ocasionales que superan un umbral específico establecido por la normativa. El valor base de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año 2024 es de aproximadamente 42.410 pesos colombianos. El umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional equivale a 6.000 UVT.

El cálculo del umbral exento resulta en un monto aproximado de 254.460.000 pesos colombianos. Para premios superiores a este monto, los ganadores deben pagar el impuesto sobre el exceso. La tarifa impositiva generalmente se calcula aplicando un 20% sobre la porción del premio que excede el umbral. Es fundamental verificar la normativa vigente y consultar con un asesor fiscal para cumplir con los requisitos legales.

Proceso de Cobro y Requisitos del Premio

El principio rector en La Caribeña Noche establece que quien la gana es quien la goza. Los ganadores pueden adquirir sus boletos en puntos de venta autorizados en todo el país. Para retirar el dinero, el tiquete original debe estar en perfecto estado sin roturas ni tachaduras. El código de barras y el pin de seguridad deben ser completamente legibles.

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Los jugadores deben presentar su documento de identidad original ya sea Cédula de ciudadanía o extranjería. No se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas para el proceso de cobro. Los solicitantes deben ser mayores de edad para poder retirar los premios. Los requisitos varían según el valor total del premio ganado en el sorteo.

Los premios menores por debajo de 48 UVT solo exigen la presentación de los documentos básicos y el tiquete original en el punto de venta. Los premios medianos entre 48 y 181 UVT requieren diligenciar formularios de identificación del ganador. Este nivel también puede incluir formatos de control como el SIPLAFT según aplique. Los premios altos superiores a 182 UVT exigen certificaciones bancarias recientes no mayores a 30 días.

La certificación bancaria debe estar a nombre del ganador para realizar el desembolso por transferencia electrónica. Los premios de mayor valor deben reclamarse en una oficina autorizada del operador. Los jugadores deben verificar el resultado de la noche y seguir estos pasos legales para asegurar el cobro.