Descubre los números ganadores de la lotería en Colombia para el lunes 16 de noviembre de 2026. Baloto, Baloto Revancha, Sinuano, Caribeña y Super Astro Luna.

Los colombianos que participaron en las apuestas de azar el lunes 16 de noviembre de 2026 tienen ahora disponibles los números ganadores oficiales de las principales loterías del país. Las combinaciones para Baloto, Baloto Revancha, Sinuano Noche, La Caribeña Noche y Super Astro Luna ya están publicadas para que los apostadores verifiquen sus boletos y confirmen si han ganado premios.

Resultados Baloto Revancha y Superbalota

En la modalidad adicional de Baloto Revancha, celebrada este lunes festivo, los números ganadores fueron el 02, el 17, el 27, el 33 y el 37. Además, la Superbalota sorteada fue el 10. El acumulado anunciado para el siguiente sorteo de esta variante es de $2.200 millones, ofreciendo una nueva oportunidad para los participantes que no fueron afortunados en esta ronda.

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Ganadores Baloto Estándar y Acumulado

El sorteo número 2736 de Baloto dejó la siguiente combinación ganadora: números 02, 12, 19, 25 y 42. La Superbalota correspondiente a esta jornada fue el 07. Para el próximo sorteo, el premio acumulado se mantiene en un valor significativo de $21.200 millones, lo cual mantiene la alta expectativa entre los apostantes que buscan el premio mayor.

Resultados Sinuano Noche y Quinta Balota

Los apostantes de Sinuano Noche pueden revisar la combinación correspondiente a la jornada nocturna del 16 de noviembre de 2026. El número ganador registrado fue el 1195. La quinta balota sorteada fue el 3, por lo que el resultado completo para verificar los tiquetes es 1195-3.

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La Caribeña Noche y Super Astro Luna

La Caribeña Noche también tuvo sorteo durante este lunes festivo, reportando el número ganador 0135. La quinta balota para esta combinación fue el 9, haciendo que el resultado completo sea 0135-9. Por su parte, para quienes participaron en Super Astro Luna, la combinación ganadora de la jornada fue el número 4679.

Contexto Mediático y Noticias Culturales

En el ámbito de la comunicación, Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, anunció recientemente que está embarazada. Este anuncio se suma a otras noticias de entretenimiento, como el caso de Wilfrido Vargas, quien apelará una sentencia sobre la autoría de la canción 'El baile del perrito', manteniendo el interés del público en los medios de comunicación.