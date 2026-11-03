Resultados lotería Colombia 2 noviembre 2026 Baloto Sinuano Chontico

Conoce los números ganadores de los sorteos de Baloto, Baloto Revancha, Sinuano Noche, Chontico Noche y Super Astro Luna del 2 de noviembre de 2026.

Este lunes 2 de noviembre de 2026 se celebraron los sorteos diarios de los principales juegos de azar en Colombia, ofreciendo a los participantes la oportunidad de comprobar si sus tiquetes resultaron premiados. Los organizadores de cada competencia han publicado los números ganadores oficiales para que los jugadores puedan validar sus apuestas con total precisión.

Números Ganadores Baloto y Revancha

Para los fanáticos del Baloto, la combinación ganadora del sorteo principal de este lunes fue: 18 - 19 - 20 - 31 - 43, con la Súper Balota identificada como el número 14. Esta secuencia específica es la que determina a los ganadores del premio mayor y las categorías inferiores en esta modalidad masiva.

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En la variante Baloto Revancha, destinada a quienes buscan una segunda oportunidad de premio con combinaciones similares pero distintas, los números favorecidos fueron: 18 - 30 - 37 - 39 - 40. Al igual que en el sorteo principal, la Súper Balota para esta modalidad también resultó ser el 14.

Resultados Sinuano Noche y Chontico Noche

Los jugadores del Sinuano Noche deben revisar sus tiquetes con el número principal 0756 y la quinta cifra identificada como 1. Este sorteo de la Lotería de Antioquia es muy popular en la región y ofrece premios rápidos a los participantes que adivinen la secuencia completa de cuatro dígitos más el dígito final.

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Por su parte, los participantes del Chontico Noche deben verificar sus boletos con el resultado 3672 y la quinta cifra igual a 5. Los ganadores de esta modalidad nocturna deben asegurarse de haber anotado correctamente todos los dígitos para poder reclamar sus premios en los puntos autorizados.

Ganadores Super Astro Luna y Recomendaciones Oficiales

En el sorteo Super Astro Luna, el resultado fue el número 0603 correspondiente al signo zodiacal Leo. Este juego combina la numerología con la astrología, atrayendo a un segmento específico de jugadores que basan sus elecciones en predicciones astrológicas y números mágicos asociados a su signo.

Se recomienda encarecidamente a todos los participantes verificar los resultados en los canales oficiales de cada operador antes de reclamar cualquier premio. La validación directa en las fuentes autorizadas es la única manera segura de confirmar la autenticidad de los tiquetes premiados y evitar fraudes.