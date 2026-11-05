Resultados Lotería Colombia 4 noviembre 2026 Baloto y más

Conoce los números ganadores de Baloto, Lotería del Valle y Sinuano Noche del 4 de noviembre de 2026. Revisa aquí los premios principales y combinaciones exactas.

En la jornada del miércoles 4 de noviembre de 2026, los colombianos tuvieron la oportunidad de conocer los resultados oficiales de las principales loterías y juegos de azar del país. Este evento semanal organiza sorteos masivos que generan expectativas en millones de jugadores que buscan cambiar su situación económica a través de la suerte.

Los participantes pueden consultar las combinaciones exactas de Baloto, Baloto Revancha, Lotería del Valle, Lotería de Manizales, Sinuano Noche y Super Astro Luna. A continuación, presentamos un resumen detallado de cada resultado para que los apostantes puedan revisar sus boletas con precisión y evitar confusiones con los datos oficiales.

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Resultados del Baloto y Baloto Revancha

El sorteo número 2.731 de Baloto dejó una combinación ganadora específica para el premio mayor. Los números seleccionados por la suerte fueron el 42, el 37, el 26, el 23 y el 11. Para completar el juego, la Superbalota correspondiente fue el 02, un dato fundamental para quienes buscaron maximizar sus ganancias adicionales.

Por su parte, la modalidad Revancha del sorteo Baloto ofreció una segunda oportunidad de premio con números completamente distintos. La combinación ganadora para esta variante incluyó los números 33, 03, 15, 28 y 38. La Superbalota asociada a este sorteo específico fue el 08, cerrando así las expectativas de los jugadores que optaron por esta alternativa.

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Ganadores de Lotería del Valle y Manizales

La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4.873 con un premio mayor que alcanzó la cifra de $9.000 millones de pesos colombianos. El número ganador para este premio principal fue el 7932, el cual se asoció con la serie 040. Este monto representa una de las oportunidades de recompensa más significativas en el departamento del Valle del Cauca.

En la capital de Caldas, la Lotería de Manizales llevó a cabo su sorteo número 4.980 con un premio mayor de $3.000 millones. El número premiado en esta ocasión fue el 2570, correspondiente a la serie 334. Además de estos premios grandes, el sorteo también registró otros premios secos que pueden consultarse en los listados oficiales del organismo operador.

Resultados de Sinuano Noche y Super Astro Luna

El chance Sinuano Noche, uno de los juegos más tradicionales del oriente antioqueño, dejó como resultado ganador el número 6860. Este formato de juego rápido continúa siendo una opción popular para los jugadores que buscan resultados inmediatos y combinaciones simples en su rutina diaria de apuestas.

Los participantes del Super Astro Luna también conocieron su combinación ganadora de la jornada con el número 4074. Además del número, el signo zodiacal asociado a este sorteo fue Capricornio. Este juego combina la suerte numérica con elementos astrológicos, atrayendo a un segmento específico de jugadores interesados en la conexión entre el cielo y sus apuestas.