Descubra los resultados de la Lotería de Cundinamarca del lunes 23 de noviembre de 2026. El premio mayor de $10.000 millones se entregó en Bogotá junto a los premios secos.

El sorteo número 4830 de la Lotería de Cundinamarca se llevó a cabo el lunes 23 de noviembre de 2026, consolidando la jornada con resultados significativos para los participantes del departamento. El premio mayor, cuantificado en 10.000 millones de pesos, fue declarado ganador en la capital del país, específicamente en la ciudad de Bogotá.

Resultados principales del sorteo

La autoridad responsable de este juego distribuyó el premio mayor de 10.000 millones de pesos en la ciudad de Bogotá. Este resultado principal es el hecho más destacado de la jornada, atrayendo la atención de los aficionados al juego de azar en toda la región. Además de la gran victoria en la capital, la jornada también incluyó la distribución de varios premios secos con valores importantes para los bolsillos de otros afortunados.

Also read Estos son los resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy lunes 23 de noviembre de 2026

Montos de premios secos

Los Tesoros se adjudicaron en tres categorías específicas con montos de 50 millones, 20 millones y 10 millones de pesos. Estos premios secundarios complementan la oferta de valor de la Lotería de Cundinamarca, garantizando que más jugadores puedan obtener retornos económicos significativos en el sorteo 4830. La estructura de premios está diseñada para maximizar la participación y la satisfacción de los jugadores en cada jornada.

Resultados de la Balsa Millonaria

En la modalidad especial conocida como Balsa Millonaria, el número ganador fue 8842, asociado con la serie 164. Este premio alcanza un valor de 500 millones de pesos, lo que representa una oportunidad lucrativa considerable para los poseedores del billete que coincidió con estos números exactos. La Balsa Millonaria es uno de los atractivos centrales del sorteo, combinando la emoción del juego tradicional con premios de alto impacto.

Advertisement

Otras modalidades del sorteo 4830

La jornada también registró los resultados para el Tunjo de Oro, la Guaca Secreta y los Tesoros adicionales, completando el panorama de premios disponibles para los jugadores. Cada uno de estos modalidades ofrece dinámicas distintas de juego, lo que permite a los participantes diversificar sus estrategias y mantener el interés en cada sorteo. La Lotería de Cundinamarca asegura que cada categoría tenga sus propias reglas y expectativas claras para los participantes.

Verificación de billetes ganadores

Los jugadores interesados en verificar sus billetes tienen acceso a la imagen completa de resultados que incluye los números definitivos y sus respectivas series. Esta imagen se encuentra disponible al final de la nota informativa y sirve como referencia oficial para comparar los números obtenidos con los del billete del jugador. Es fundamental revisar cada detalle, incluyendo las series, ya que el premio solo se acredita si tanto el número como la serie coinciden exactamente con el resultado oficial publicado por la Lotería de Cundinamarca.