Conozca los resultados oficiales del sorteo 2874 de la Lotería de Bogotá. El premio mayor de 12.000 millones corresponde al número 9925 serie 355.

La Lotería de Bogotá concluyó con éxito el sorteo 2874 el jueves 26 de noviembre de 2026. La entidad anunció que el premio mayor de 12.000 millones de pesos corresponde al número 9925 con la serie 355.

Los ganadores deben verificar cuidadosamente que su billete cumpla con ambos identificadores numéricos. Es fundamental confirmar que el ticket pertenezca específicamente a esta fecha para evitar confusiones con sorteos anteriores.

Also read Resultados Lotería de la Cruz Roja y demás sorteos 24 noviembre 2026

Detalle del Premio Mayor 9925

El número ganador es el 9925, lo que significa que los dos primeros dígitos son nueves consecutivos. Este detalle requiere una atención especial al momento de revisar el billete en casa.

La serie asociada al número ganador es la 355. Los jugadores deben comparar tanto las cuatro cifras del número como los tres dígitos de la serie por separado para validar su premio.

Advertisement

Verificación de Billetes y Series

La entidad indica que se debe contrastar el número y la serie del billete con la relación oficial publicada. Es común que los participantes descarten billetes si no leen el número completo debido a los dos nueves iniciales.

La Lotería de Bogotá recuerda que existen otros premios secos asociados a este sorteo. Estos premios adicionales no se han detallado completamente en este momento específico de la publicación.

Publicación de Resultados Completos

Actualmente, la información oficial se centra en el premio mayor. El cuadro completo de premios secos se incorporará a la nota oficial una vez que la entidad termine de publicarlo.

Asimismo, se incluirá una imagen oficial de resultados cuando esté disponible. Los usuarios deben esperar a esta actualización para tener el panorama total de los ganadores.

Advertisement

Acta Oficial y Dudas de Validación

En caso de existir dudas o diferencias entre el billete y los resultados, se debe consultar el acta oficial del sorteo. Esta acta contiene los resultados válidos y definitivos reconocidos por la entidad.

La consulta de sorteos de semanas anteriores no debe mezclarse con esta relación. Cada sorteo tiene sus propias cifras únicas que no comparten validez con otros días.