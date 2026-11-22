Ganares del sorteo Lotería de Boyacá sábado 21 de noviembre de 2026. Conozca números ganadores, premios mayores de 15 mil millones y horarios de transmisión en Canal Trece.

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo semanal correspondiente al sábado 21 de noviembre de 2026, manteniendo su tradición de ofrecer recompensas significativas a la ciudadanía colombiana. Este evento lúdico, transmitido en vivo, permitió a los participantes acceder a un premio mayor que asciende a la cifra récord de $15 mil millones de pesos colombianos. El sorteo se caracterizó por su estructura de premios secos, diseñados para distribuir la riqueza generada entre múltiples beneficiarios en el departamento.

Horarios y canales de transmisión oficial

La Lotería de Boyacá establece su programación regular para los días sábados, con la transmisión del sorteo del Premio Mayor iniciando puntualmente a las 10:15 de la noche. Los espectadores pueden seguir los acontecimientos a través de Canal Trece, el medio de televisión tradicional asignado para esta difusión. Adicionalmente, la entidad garantiza la accesibilidad digital mediante transmisiones en vivo a través de Facebook Live o a través de la plataforma Telesantiago Facebook Live.

Also read Resultados Lotería del Quindío 19 noviembre 2026: Premio mayor y secos sorteo 3025

Distribución del plan de premios totales

La entidad ha configurado un plan de premios con un monto total distribuido de $37.600.000.000, asegurando que la inversión en premios sea tangible para los compradores. La estructura del premio incluye un único Premio Mayor de $15.000.000.000, el cual representa la atracción principal del sorteo semanal. Complementariamente, existe un Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000, diseñado para ofrecer una recompensa intermedia de alto valor.

La distribución continúa con un Seco Premio Alegría de $300.000.000 y un Seco Premio Esperanza de $100.000.000, amplias sumas que favorecen a grupos de ganadores. El plan incorpora cuatro Secos Premio Berraquera valorados en $50.000.000 cada uno, sumando una porción significativa del fondo. Asimismo, se otorgan 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000 y 36 Secos Premio Valentía de $10.000.000, creando una red amplia de premiados en cada sorteo.

Advertisement

Mecanismo y requisitos de cobro de premios

Para la reclamación de premios inferiores a $10 millones, la Lotería de Boyacá permite a los ganadores acudir a cualquier agencia distribuidora del país, simplificando el proceso administrativo. Los documentos necesarios para validar el cobro incluyen el billete o fracción original diligenciado al respaldo con los datos personales del ganador. Es requisito indispensable presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una copia del RUT actualizado.

El trámite administrativo exige la entrega del Formulario de Registro RCO-01 para el cobro de premios, el cual debe ser firmado con la huella dactilar del solicitante. Si el premio corresponde al Plan de Premios formal, el pago se realiza mediante transferencia bancaria directa a la cuenta bancaria relacionada por la entidad. Los premios promocionales tienen reglas de pago específicas que se comunican al momento del sorteo.

Caducidad y tiempos de respuesta legal

La Ley 1393 de 2010, en su capítulo II artículo 12, establece con carácter obligatorio que los premios de la Lotería de Boyacá tienen una caducidad de un año a partir de la fecha del sorteo. Los ganadores cuentan con este plazo exhaustivo para reclamar sus premios antes de que la autoridad declare la nulidad del billete. Para premios entre 140 UVT y diez millones de pesos, la entidad responde a la solicitud de autorización en un plazo máximo de tres días.

El tiempo máximo estipulado para el pago completo, una vez recibida formalmente la documentación y el billete, es de 30 días calendario. En casos donde se requiere enviar el billete a la empresa impresora para verificar su autenticidad, el proceso puede extenderse ligeramente hasta completar el mes. Para montos menores, inferiores a 48 UVT, los ganadores pueden solicitar el pago en efectivo o el cambio por un nuevo billete para el próximo sorteo con su vendedor de confianza.

Advertisement

Historia y canales de compra autorizados

La Lotería de Boyacá fue fundada en 1951 en el departamento de Boyacá, naciendo como una iniciativa estratégica para generar recursos destinados al desarrollo regional y a la salud pública. Su propósito inicial siempre ha sido ayudar a financiar proyectos y obras de interés público en la región, consolidando su rol social. Para adquirir participaciones, los usuarios pueden acceder al Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.

La venta física está disponible en diversos puntos de venta Baloto, Puntos Gana, Máquinas LottiRed y Máquinas Sipaga. En Bogotá se aceptan pagos en Puntos de venta Paga Todo, mientras que en otras regiones existen puntos JER Boyacá y Amazonas. En Cali, los usuarios pueden utilizar puntos de venta Codesa o puntos de Mercaloterias. También se recomienda comprar con el vendedor de confianza habitual.