Resultados Lotería de Boyacá 4648: Premio Mayor de $15.000 Millones

Descubre los resultados de la Lotería de Boyacá sorteo 4648. El premio mayor fue de $15.000 millones. Conoce cómo reclamar y la próxima fecha.

La Lotería de Boyacá oficializó los resultados del sorteo número 4648, realizado el sábado 31 de octubre de 2026. Este evento destacó por la adjudicación del premio mayor, cuantificado en una cifra monumental de 15.000 millones de pesos colombianos. Dicho honor corresponde al número 5748 de la serie 202. La entidad divulgó esta información tras el cierre del sorteo, validándola con medios independientes para asegurar la transparencia.

Premios Fortuna Alegría e Ilusión en el sorteo 4648

Además del premio gordo, el plan de premios incluyó otras categorías de gran relevancia económica. Se reconocieron los ganadores de los premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza. Estos premios tienen un valor que oscila entre los 100 millones y los 1.000 millones de pesos. Esta estructura permite que múltiples participantes reciban recompensas significativas.

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También se entregaron los premios secos Berraquera, Optimismo y Valentía. Estos premios tienen valores menores en comparación con las categorías principales, pero siguen siendo una oportunidad clave para los jugadores. El lanzamiento adicional correspondió al número 582 de la serie 122. Esta cifra se sumó a la lista de ganadores oficiales difundida por la entidad.

Verificación de series y números ganadores

Es fundamental comprender que para cobrar cualquier premio, tanto el número como la serie deben coincidir exactamente con la lista oficial. Si un participante posee un billete con el número correcto pero una serie distinta, el billete no es considerado ganador para ese premio específico. Esta regla asegura la integridad del juego y la distribución justa de los recursos.

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Los jugadores pueden consultar los números y series ganadoras completos en las listas publicadas. Además, se encuentra disponible una imagen con los resultados oficiales al final de la nota informativa. Quienes compraron billetes o fracciones deben revisar cuidadosamente estos datos. La confirmación visual ayuda a evitar errores comunes en la identificación de premios.

Guía para reclamar premios y cobros

Quienes crea tener un billete premiado debe conservarlo en perfecto estado, sin enmendaduras ni daños físicos. Es necesario comunicarse con la Lotería de Boyacá o con un distribuidor autorizado para conocer los requisitos específicos de cobro. Los premios menores suelen reclamarse a través de la amplia red de distribución disponible en el país. Esto agiliza el proceso para las pequeñas cifras.

Para los premios más altos, el trámite se realiza directamente con la entidad organizadora. La Lotería de Boyacá informa los documentos necesarios y los plazos estrictos para realizar el reclamo. Es importante recordar que los premios están sujetos a los impuestos y descuentos que establece la ley colombiana. No se recomienda dejar pasar el tiempo después del sorteo para evitar la expiración de los derechos.

Próximo sorteo y participación responsable

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá está programado para el sábado 7 de noviembre de 2026. Este evento continuará con una estructura similar, incluyendo un premio mayor atractivo y la misma variedad de premios secos. Se recomienda a los ciudadanos comprar únicamente billetes de vendedores autorizados para garantizar la validez de su participación.

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Las loterías son juegos de azar y deben practicarse con absoluta responsabilidad. La entidad invita a sus jugadores a mantener un enfoque lúdico y controlado. Minuto30 se compromete a publicar los resultados de las principales loterías del país después de cada sorteo. Esta acción busca ayudar a los jugadores a verificar sus números sin demora y con total confianza.