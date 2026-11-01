Resultados Lotería de Boyacá, Extra de Colombia, Cauca y Baloto 31 de octubre 2026

Conozca los números ganadores de la Lotería de Boyacá, Extra de Colombia, Lotería del Cauca y Baloto del 31 de octubre 2026 con los montos de premios.

El sábado 31 de octubre de 2026, las principales loterías de Colombia celebraron sus sorteos habituales con resultados que dejaron grandes ganadores y premios millonarios. La Lotería de Boyacá, el Extra de Colombia y la Lotería del Cauca distribuyeron premios principales de quince mil millones de pesos, mientras que el Baloto acumuló un fondo de dieciocho mil cuatrocientos millones de pesos para su próxima jornada. Estos eventos tuvieron lugar en sus respectivas sedes y plataformas autorizadas, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de cambiar sus vidas con uno de los números premiados.

Resultados Lotería De Boyacá Y Extra De Colombia

En el sorteo número 4648 de la Lotería de Boyacá, el premio mayor de quince mil millones de pesos quedó en manos del número 5748 correspondiente a la serie 202. Este evento se realizó el 31 de octubre de 2026 y dejó un historial de ganancias significativas para los participantes de la región. El tablero oficial también divulgó el número 582122 como parte del lanzamiento adicional, sumando valor a la jornada para los apostantes.

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Entre los premios secos de esta jornada, se destacó el Premio Fortuna, que alcanzó la cifra de mil millones de pesos. Este premio específico fue adjudicado al número 7130, de la serie 144, consolidando una semana provechosa para los ganadores de esta lotera histórica. La distribución de estos fondos refleja el compromiso de la entidad con la retribución a sus clientes regulares.

Por su parte, el Extra de Colombia realizó su sorteo número 2256 el mismo sábado 31 de octubre de 2026. El número ganador del premio extramillonario, también valorado en quince mil millones de pesos, fue el 8259 con la serie 320. Este resultado confirma la continuidad de los grandes sorteos nacionales que ofrecen oportunidades de alto valor a la población.

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Además, se otorgó el premio invertido de setenta y ocho millones de pesos al número 9528, que compartió la misma serie 320 que el premio mayor. Esta estructura de premios asegura que múltiples participantes reciban compensaciones económicas directas. La transparencia en la divulgación de estos datos permite a los jugadores verificar sus boletines con total claridad.

La Lotería Del Cauca Y Premios Secos

La Lotería del Cauca entregó su premio mayor de ocho mil millones de pesos en el sorteo 2635, realizado el 31 de octubre de 2026. El número ganador fue el 1355, perteneciente a la serie 147, un boleto que fue despachado a la ciudad de Medellín. Este dato es relevante para rastrear la procedencia de los boletos de alta validez en el mercado nacional.

La tabla de premios de esta lotera también exhibió los números ganadores correspondientes a los premios secos de las categorías de trescientos, doscientos, cien, cincuenta y diez millones de pesos. Estas divisiones permiten que un mayor número de participantes obtengan retornos sobre su inversión. La variedad de montos asegura que los premios sean accesibles para diferentes niveles de apuesta.

Los sorteos de la Lotería del Cauca se realizan tradicionalmente los sábados a las once de la noche, con una transmisión en vivo por el canal Uno. Esta franja horaria y la cobertura mediática facilitan la participación ciudadana y la verificación instantánea de los resultados. La constancia en la programación fortalece la confianza de los apostantes en la entidad.

Baloto Y Revancha Acumulan Grandes Fondos

El Baloto llevó a cabo su sorteo número 2729 el sábado 31 de octubre de 2026, presentando una combinación ganadora específica. La terna principal fue formada por los números 39, 21, 19, 10 y 29, acompañada por la súper balota número 12. Esta combinación fue el resultado oficial validado por las autoridades del juego.

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En la modalidad Revancha, los números premiados fueron 13, 24, 17, 16 y 14, con la súper balota 13. Sin embargo, ninguna persona logró acertar la combinación completa de los cinco números más la súper balota en este intento. Este hecho técnico explica el aumento en los acumulados para las próximas jornadas.

Debido a que nadie ganó el premio máximo, el acumulado para el Baloto subió a dieciocho mil cuatrocientos millones de pesos. Para la modalidad Revancha, el fondo acumulado alcanzó los cuatro mil seiscientos millones de pesos. Estos fondos están reservados para el sorteo programado para el lunes 2 de noviembre de 2026, generando expectativa en la comunidad.

Información Legal Y Horarios De Sorteo

El Baloto y su modalidad Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados entre las once de la noche y las once y cuarto de la noche. Esta rutina semanal permite a los colombianos planificar sus apuestas con anticipación. La transmisión oficial asegura que los resultados sean públicos e inobjetables desde el momento del sorteo.

Es fundamental recordar que los premios de lotería en Colombia tienen un tiempo de validez limitado por la Ley 1393 de 2010. Los billetes ganadores caducan un año después de la fecha del sorteo correspondiente. Esta norma legal obliga a los ganadores a actuar con rapidez para no perder sus derechos al cobro.

Antes de reclamar cualquier premio, los jugadores deben verificar su billete con el boletín oficial de cada lotera o con su distribuidor autorizado únicamente. Solo el documento físico original es válido para el pago de los premios, por lo que su custodia es prioritaria. En BLU Radio se pueden consultar todos los resultados actualizados y detalles de los últimos sorteos para mantenerse informado.