Conoce los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja, Lotería del Huila, MiLoto, Sinuano Noche y Super Astro Luna sorteados el martes 24 de noviembre de 2026.

El martes 24 de noviembre de 2026 finalizó una jornada de sorteos de lotería y chance en Colombia con resultados oficiales definidos para múltiples juegos nacionales. Los participantes que adquirieron boletas el día de la fecha pueden verificar ahora si sus combinaciones corresponden a los números premiados en las diferentes modalidades disponibles.

Resultados Lotería De La Cruz Roja 24 noviembre 2026

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 24 de noviembre de 2026 determinó como número ganador principal al 3572. Este resultado va acompañado de la serie 275, que es el dato complementario necesario para validar el premio en caso de coincidencia.

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Los jugadores que compraron boletas para esta modalidad específica deben revisar físicamente su billete. Es fundamental verificar si las cuatro cifras principales y la serie indicada coinciden exactamente con el número 3572 y la serie 275 para confirmar cualquier posible ganancia.

Ganadores Lotería Del Huila Y MiLoto Martes 24

En el sorteo de la Lotería del Huila realizado el 24 de noviembre de 2026, el número ganador registrado fue el 2227. Para validar un premio en esta lotía departamental, los apostadores deben cruzar este dato con la serie 051, la cual es requerida obligatoriamente para la validación del boleto.

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Por otro lado, el juego MiLoto ofreció una dinámica distinta basada en la extracción de múltiples cifras. Los números que resultaron ganadores en el sorteo de este martes fueron 04, 13, 17, 18 y 22. Los participantes deben revisar su apuesta para confirmar cuántas de estas cinco cifras acertaron.

Resultados Sinuano Noche Y Super Astro Luna

El resultado del chance nocturno Sinuano Noche se definió con el número 4821. Además de las cifras principales, este sorteo otorga importancia a la quinta 7, un dato adicional que los apostadores deben consultar en su comprobante para verificar la validez de su participación.

El sorteo astrológico Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2026 tuvo como resultado ganador el número 1440. A diferencia de otros juegos, este sorteo requiere la validación de un elemento zodiacal específico, siendo el signo Cáncer el ganador de esta jornada.

En el caso de Super Astro Luna, la validación es más compleja porque es necesario comprobar tanto las cuatro cifras numéricas como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta original. La coincidencia exacta de ambos elementos es indispensable para obtener el premio correspondiente.