Conozca el resultado oficial de la Lotería de Manizales del 18 de noviembre de 2026. Detalles del premio mayor de $3.000 millones y plazos para reclamar.

La Lotería de Manizales llevó a cabo su tradicional sorteo del miércoles 18 de noviembre de 2026, consolidándose como un evento de referencia en la región del Eje Cafetero y para los apostantes en toda Colombia. En esta edición, la entidad oficial ofreció un Premio Mayor que alcanzó la cifra astronómica de $3.000 millones de pesos colombianos, atrayendo a miles de participantes que buscan mejorar su situación financiera mediante este canal de juego legal.

El mecanismo de selección del número ganador se ejecutó mediante un sorteo técnico que garantiza la transparencia y la equidad para todos los usuarios. Es fundamental destacar que el billete de lotería, ya sea físico o en formato digital, constituye el único documento legalmente válido para acreditar la propiedad y realizar el cobro correspondiente. Sin este soporte, la entidad no procederá con la entrega de los fondos a nadie, sin importar la certeza que se tenga sobre los números elegidos.

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Cobro del premio mayor y requisitos legales

El premio mayor de $3.000 millones requiere un proceso de reclamo directo y personal en la sede central de la Lotería de Manizales, ubicada en la Calle 51C con carrera 15B, en el barrio La Asunción de Manizales. Los afortunados titulares de billetes con este valor no pueden acudir a puntos de venta secundarios; deben presentar su cédula de ciudadanía original junto con el billete ganador, el cual puede ser físico, virtual o electrónico, dependiendo de la plataforma de adquisición utilizada.

Para los premios secos que no alcanzan el valor del premio mayor, pero superan los $10 millones, las condiciones cambian ligeramente para facilitar la liquidez inmediata de los ganadores menores. Estos fondos pueden cobrarse en las agencias del distribuidor autorizado más cercano, agilizando la recepción del dinero sin necesidad de tramitarlo en la sede corporativa principal.

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Plan de premios y categorías adicionales

La estructura de premios de la Lotería de Manizales está diseñada para ofrecer múltiples oportunidades de ganancia, no solo enfocada en el premio mayor. El plan incluye 51 premios secos con valores que oscilan entre $40 millones y $300 millones, lo que diversifica las probabilidades de éxito para los compradores.

Adicionalmente, existe la modalidad de ganancia infalible conocida como premio de $2 millones sin serie, la cual amplía considerablemente las posibilidades de premiación dentro de cada sorteo semanal. Esta estrategia de premios múltiples asegura que, incluso si un jugador no acierta la combinación exacta para el premio mayor, tenga opciones reales de recuperar su inversión o obtener un beneficio significativo.

Prestación del servicio y aportes a la salud

La Lotería de Manizales, operada por la empresa EMSA (Empresa de Servicios Médicos y de Salud), utiliza parte de los recursos generados por las apuestas para fortalecer el sistema de salud colombiano. Este aspecto social es fundamental, ya que el juego se enmarca como una actividad que contribuye al bienestar público y a la infraestructura médica de la región.

Los canales oficiales de transmisión, como el canal regional Telecafe y las redes sociales de la entidad, aseguran que el proceso sea visible y verificable. El sorteo se realiza en vivo cada miércoles a las 11:00 p. m., permitiendo a los aficionados seguir el evento en tiempo real y validar la integridad de los números sorteados inmediatamente después del cierre.

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Plazos para reclamar y próximo sorteo

La normativa vigente, específicamente el Decreto 2975 de 2004, establece un plazo perentorio de 30 días calendario para reclamar cualquier premio. Pasado este tiempo, los fondos considerados como no reclamados pasan a la tesorería de la entidad sin opción de devolución para el comprador. Este estricto cumplimiento normativo es esencial para la correcta gestión financiera de la lotería.

El próximo sorteo está programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. Para participar en esta fecha, los jugadores pueden adquirir un billete completo por $10.000 o una fracción por $3.000 a través de loteros de confianza, puntos físicos autorizados o plataformas digitales como Lottired y LotiColombia.