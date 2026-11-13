Resultados Lotería de Medellín 13 Nov 2026: Premio Mayor de 16.000 Millones

Conoce el número ganador 5724 del sorteo del viernes 13 de noviembre de 2026. Detalles sobre el premio mayor de 16.000 millones de pesos y la estructura de premios.

La Lotería de Medellín ha confirmado los resultados oficiales correspondientes al sorteo semanal llevado a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026. Este evento, que mantiene su tradición como una de las instituciones de juego más antiguas y significativas en Colombia, otorgó el premio mayor a un único boleto destacado. El número ganador absoluto para esta fecha específica es el 5724, el cual corresponde a la serie 045 y adjudica la suma total del premio mayor de 16.000 millones de pesos colombianos.

El Número Ganador 5724 y el Premio de 16.000 Millones

La Lotería de Medellín distribuye el total de su plan de premios por un monto considerable de 24.489 millones de pesos. Este paquete incluye, además del premio mayor de 16.000 millones, categorías de súper secos y secos con montos que oscilan entre 1.000 millones y 10 millones de pesos. La Lotería de Medellín ofrece este esquema variado para mantener el interés de sus jugadores, asegurando que múltiples participantes tengan la oportunidad de ganar en cada sorteo.

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Programación del Sorteo y Transmisión por Teleantioquia

La Lotería de Medellín lleva a cabo sus sorteos cada viernes de la semana, manteniendo una regularidad que permite a los aficionados planificar sus participaciones. El sorteo oficial se realiza a las 11:00 de la noche, utilizando horarios nocturnos para maximizar la audiencia en vivo. La Lotería de Medellín transmite el evento en directo a través del canal Teleantioquia, garantizando la transparencia y la accesibilidad para todos los oyentes que deseen verificar los resultados en tiempo real.

Estructura Completa del Plan de Premios y Series

El plan de premios de la Lotería de Medellín está diseñado con una estructura detallada que incluye 500 series diferentes para el sorteo del viernes 13 de noviembre de 2026. Adicionalmente, se ofrecen dos súper secos de 1.000 millones, dos secos de 700 millones, dos secos de 500 millones y seis secos de 100 millones. La Lotería de Medellín complementa estos montos con siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y quince secos de 10 millones, junto con el pago de aproximaciones para minorar la pérdida de los jugadores.

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Procedimientos para Cobrar Premios en la Sede Central

La Lotería de Medellín establece procedimientos claros para el cobro de premios, regidos por el Decreto 2975 de 2004 que fija un plazo máximo de 30 días para la presentación inicial. Sin embargo, el plazo general para cobrar un premio es de 1 año desde la fecha del sorteo, con un último día específico para el cobro del sorteo 4848 fijado para el 14 de agosto de 2027. Para premios menores a 20 millones de pesos, la Lotería de Medellín permite el cobro en agencias distribuidoras autorizadas con cédula y billete original. Para montos iguales o superiores a 20 millones, el cobro se realiza exclusivamente en las oficinas centrales.

Ubicación y Contacto con la Lotería de Medellín

Las oficinas de la Lotería de Medellín se encuentran ubicadas físicamente en la carrera 47 número 49-12, en Medellín. La Lotería de Medellín atiende al público de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m., mientras que los viernes el horario es de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. La Lotería de Medellín puede contactarse a través de la línea de atención al usuario +57 (604) 511 5855 para resolver dudas sobre la documentación necesaria, como cédula de ciudadanía, pasaporte o RUT de la DIAN para montos altos.