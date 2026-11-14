Resultados Lotería de Santander viernes 13 de noviembre 2026

Conoce los números ganadores de la Lotería de Santander del viernes 13 de noviembre de 2026. Información oficial sobre premios, series y mecanismos de sorteo regional.

La Lotería de Santander confirmó los resultados oficiales correspondientes al sorteo realizado el viernes 13 de noviembre de 2026. Este evento semanal constituye uno de los juegos de azar regionales tradicionales más importantes en Colombia, operando bajo un estricto marco regulatorio estatal. La entidad asegura que sus recursos se reinvierten directamente en el fortalecimiento del sector salud dentro del departamento.

El mecanismo de este sorteo se fundamenta en la comercialización de billetes numerados, los cuales incluyen una combinación única de número y serie. La organización distribuye estos elementos a través de una red extensa de vendedores autorizados ubicados en diversas regiones del país. Los participantes tienen la opción de adquirir billetes completos o fracciones del mismo, facilitando el acceso a un público más amplio.

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Mecánica de sorteo y premios

El premio mayor corresponde exclusivamente al billete cuyo número y serie coinciden exactamente con el resultado extraído durante la transmisión oficial. La Lotería de Santander complementa esta categoría principal con una serie de premios secundarios denominados secos, así como con aproximaciones para números cercanos. Esta estructura garantiza que múltiples participantes reciban recompensas proporcionales según su inversión.

Los sorteos se llevan a cabo semanalmente durante la noche, con cobertura a través de televisión regional y plataformas digitales. Se utilizan sistemas certificados para la extracción de números, garantizando la transparencia del proceso. Entidades reguladoras supervisan el cumplimiento de las normas vigentes en materia de juegos de suerte y azar en toda la operación.

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Valoración de fracciones y series

El valor de la serie y el número ganador del viernes 13 de noviembre del 2026 se determinan mediante el sorteo al aire. Cuando un jugador adquiere una fracción de un billete ganador, el valor del premio se distribuye de manera proporcional. Esto significa que cada parte del billete recibe el porcentaje correspondiente del premio total adjudicado.

El proceso de reclamación exige presentar el billete original en buen estado dentro de los plazos establecidos por la normativa. Para premios menores, el pago puede realizarse a través de distribuidores autorizados en todo el territorio. Los premios de mayor cuantía requieren gestión directa ante la entidad administradora, aplicándose las retenciones fiscales vigentes.

Impacto social en Santander

Más allá del entretenimiento, la entidad cumple un propósito social claro al destinar parte de sus ingresos a financiar servicios de salud. Los recursos recaudados fortalecen programas públicos y contribuyen al bienestar de la población en el departamento de Santander. Este esquema combina la tradición del juego con un impacto social directo y medible en la región, asegurando transparencia y orden en todas sus operaciones.