Descubre los resultados del sorteo 2639 de la Lotería del Cauca del 28 de noviembre. Premio mayor de $8.000 millones, números de los secos y fechas clave.

El sorteo número 2639 de la Lotería del Cauca se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, consolidando una jornada marcada por un premio mayor de gran magnitud. La entidad distribuidora asignó el premio principal de 8.000 millones de pesos colombianos al número 1238, perteneciente a la serie 109, con despacho autorizado en la ciudad de Cali. Este resultado oficial despliega una estructura compleja de premios secos que ascienden a niveles significativos de valor financiero, abarcando desde 300 millones hasta 10 millones de pesos.

Mecánica de Premios y Montos Oficiales

La Lotería del Cauca confirmó que el premio mayor de 8.000 millones corresponde exclusivamente a la combinación exacta de número y serie, desestitimando cualquier afiliación directa con un reclamante específico. El sistema de distribución de billetes indica el punto de venta original, pero esto no constituye una prueba de identidad ni confirma que el dinero haya sido cobrado por su titular. La estructura de premios menores incluye un premio seco de 300 millones, uno de 200 millones, dos premios de 100 millones, tres de 50 millones y 29 premios secos de 10 millones cada uno. Esta diversificación garantiza múltiples oportunidades de ganancia en cada jornada del sorteo.

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Verificación Rigurosa de Combinaciones

Para validar cualquier acierto en el sorteo 2639, es imperativo cruzar ambas partes de la combinación: las cuatro cifras del número base y los tres dígitos de la serie asignada. Un error común consiste en identificar el número correcto sin verificar la serie paralela, lo cual invalida la apuesta. Esta regla de verificación estricta aplica tanto para el premio mayor como para todos los premios secos listados en el acta oficial. Cada renglón del listado representa una combinación única e independiente, por lo que no se permite mezclar el número de una fila con la serie de otra para crear coincidencias.

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Distribución Geográfica de los Premios

Las ciudades de despacho registradas en el acta oficial revelan la dispersión territorial de los ganadores potenciales en este sorteo. Cali se destaca como la ubicación del billete ganador del premio mayor, mientras que El Espinal y Bogotá aparecen vinculados a los secos de mayor valor entre los segundos premios. Calarcá y Medellín también figuran en el listado, asociadas a los premios de cien millones de pesos. Esta distribución geográfica resalta la cobertura nacional del juego y la diversidad de los puntos de venta donde se distribuyeron las entradas ganadoras.

Detalles Técnicos del Acta Oficial

El documento oficial del sorteo 2639 organiza los 29 premios secos de 10 millones en una lista extensa que requiere atención detallada. Cada combinación se presenta manteniendo los ceros a la izquierda para facilitar la comparación visual con el cuadro completo, evitando errores de lectura por omisión de dígitos. El acta confirma que la consulta de estos datos no certifica la titularidad del billete ni el cobro efectivo del premio, sirviendo únicamente como referencia de resultados publicados. Los compradores deben contrastar sus combinaciones con los canales oficiales de la Lotería del Cauca antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, asegurando así la autenticidad de su premio.