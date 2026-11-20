Conoce los resultados del sorteo 3025 de la Lotería del Quindío del 19 de noviembre de 2026. Premio mayor de 2.000 millones y lista completa de premios secos.

La Lotería del Quindío oficializó los resultados de su sorteo número 3025, realizado el jueves 19 de noviembre de 2026. Este encuentro de la loteria quindiana, que lleva el nombre de Joaquín Gallego, ha marcado un hito importante al regresar a sus actividades habituales tras un periodo prolongado de pausa que dejó a miles de apostantes en expectativa. La organización del evento confirmaron que la jornada contó con una alta distribución de premios en diversas categorías monetarias.

El premio mayor de este sorteo específico ascendió a la cifra significativa de $2.000 millones de pesos colombianos. Este gran galardón principal fue adjudicado exclusivamente al billete identificado con el número 5130 y la serie 046. Los ganadores de esta combinación específica en la Lotería del Quindío tienen derecho a reclamar una de las sumas más elevadas registradas en la historia reciente de este juego de azar legal.

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Categorías y premios secos del sorteo

Además del premio mayor, el sorteo 3025 destinó un total de 37 premios secos distribuidos estratégicamente en siete categorías distintas. Estas denominaciones de premios secundarios oscilaron entre un mínimo de $10 millones y un máximo de $200 millones de pesos. La estructura de premios secos permitió que un mayor número de participantes pudieran obtener un retorno económico, aunque las probabilidades disminuyen conforme aumenta el valor de la categoría.

Las categorías de premios secos se desglosaron en los siguientes rangos financieros: $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones. Esta diversidad en los valores de los premios secos refleja la política de distribución de riesgos de la Lotería del Quindío. Los billetes ganadores en estas categorías deben cumplir con coincidencias parciales del número y la serie correspondiente.

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Validación exacta de billetes ganadores

Para validar cualquier premio, es imperativo que los titulares de los billetes verifiquen por separado las cuatro cifras del número principal y la serie asociada. Encontrar las cuatro cifras numéricas no es suficiente para reclamar el premio; la serie también debe coincidir exactamente con la indicada en la fila correspondiente de los resultados oficiales. La confusión entre estas dos variables es una causa común de errores en el reclamo.

En los premios secos de la categoría de $20 millones, la lista incluye combinaciones específicas de números y series que no deben intercambiarse entre filas. Asimismo, para los premios de $10 millones, se incluyen números con ceros iniciales como 0287, 0474 y 0315, los cuales deben conservarse intactos durante la verificación. La serie es un dato independiente de las cuatro cifras numéricas, y ambos componentes deben coincidir simultáneamente.

Verificación y canales de reclamación

Antes de proceder con la comparación de cifras, los participantes deben comprobar la fecha impresa en su billete y el nombre de la lotería para evitar confusiones con otros juegos que pudieron realizarse en la misma noche. Esta relación de resultados corresponde únicamente al sorteo 3025 y no debe utilizarse para verificar billetes de fechas anteriores o posteriores al 19 de noviembre de 2026.

La Lotería del Quindío mantiene su tradición de realizar sorteos los jueves por la noche, anunciando tanto el resultado del premio mayor como los premios secos contemplados en el plan de premios de la jornada. Después de cada sorteo, se recomienda encarecidamente a los jugadores verificar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el billete o la fracción correspondiente para facilitar el proceso de reclamación.

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Si un participante encuentra una coincidencia con los números y series publicados o tiene dudas sobre la validez de su billete, debe consultar directamente los canales de atención de la Lotería del Quindío. La organización está capacitada para confirmar el resultado y detallar el procedimiento específico de reclamación. Este paso es fundamental para asegurar que el premio sea entregado conforme a la normativa vigente y los plazos establecidos por la entidad.

Es crucial recordar que la información proporcionada en este reporte se basa estrictamente en los datos oficiales del sorteo 3025. Los jugadores deben actuar con responsabilidad y utilizar únicamente las fuentes verificadas por la Lotería del Quindío para cualquier consulta adicional sobre sus billetes ganadores o procesos de pago. La integridad del juego depende de la precisión en la verificación de cada combinación numérica y de serie.