Resultados del sorteo de Lotería del Quindío del jueves 19 de noviembre de 2026. Detalles sobre el premio mayor, horarios de atención y requisitos para cobrar.

El jueves 19 de noviembre de 2026 se llevó a cabo uno de los sorteos más esperados por la población colombiana, correspondiente a la Lotería del Quindío. Esta entidad, reconocida como una de las tradicionales y más queridas del país, continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo regional. Sus recursos financian programas críticos en educación, salud, infraestructura y promoción cultural, consolidando su impacto social más allá del simple entretenimiento.

En este sorteo específico, el Premio Mayor alcanzó la cuantía de 2.000 millones de pesos. Los participantes y analistas de juegos de azar buscan constantemente los números ganadores, ya sea que correspondan a la Serie completa o a los premios secos. La Lotería del Quindío, cuyo eslogan es La nuestra, la de todos, mantiene una estructura de premios diversificada para cubrir distintas probabilidades de acierto.

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Estructura de Premios y Valores Oficiales

El plan de premios establecido para la Lotería del Quindío incluye una variedad de categorías monetarias diseñadas para premiar tanto la fortuna de grandes sumas como la consistencia en los juegos. El premio mayor de 2.000 millones de pesos es el incentivo principal, pero la entidad también ofrece premios secos de diferentes rangos. Un seco otorga 300 millones de pesos, mientras que dos secos otorgan 200 millones de pesos cada uno.

La escalabilidad de los premios se mantiene con tres secos de 100 millones de pesos y ocho secos de 50 millones de pesos. Además, la Lotería del Quindío distribuye 10 secos de 20 millones de pesos y 20 secos de 10 millones de pesos. Esta estructura garantiza que múltiples ganadores puedan recibir reconocimiento económico significativo en cada sorteo regular.

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Horarios de Sorteo y Calendario Oficial

Los sorteos de la Lotería del Quindío se realizan todos los jueves a las 10:30 p. m. Esta programación es consistente y predecible para los aficionados, quienes pueden organizar sus horarios de juego con antelación. La entidad tiene reglas claras sobre la continuidad de los eventos semanales, asegurando la puntualidad en la difusión de resultados.

Existe una excepción importante en este calendario: los días festivos. Cuando un jueves coincide con una fecha festiva en Colombia, el sorteo se aplaza automáticamente para el siguiente día hábil. Esta medida logística evita interferencias operativas y garantiza la integridad del proceso de generación de números al azar, manteniendo la confianza del público en la transparencia de la entidad.

Requisitos y Plazos para Reclamar Premios

Cobrar un premio de la Lotería del Quindío implica seguir procedimientos específicos según el valor del premio ganado. Para premios inferiores a 5 millones de pesos, el ganador solo debe presentar la cédula de ciudadanía y el billete o fracción ganadora. Este proceso es relativamente sencillo y rápido, permitiendo la liquidación inmediata en puntos autorizados.

Sin embargo, para premios superiores a 5 millones de pesos, los requisitos se vuelven más exigentes. Además de la cédula y el billete original, es obligatorio presentar un RUT actualizado y un certificado bancario vigente. La página oficial de la Lotería del Quindío enfatiza que estos documentos financieros no deben tener más de un mes de expedidos al momento de la entrega. El billete o fracción original también requiere ser firmado en la parte posterior, incluyendo nombre, dirección, teléfono, número de cédula y ciudad del ganador.

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Procedimientos para el Premio Mayor

El ganador del premio mayor de 2.000 millones de pesos, como el del sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026 mencionado en referencias anteriores, debe realizar el trámite directamente con la Lotería del Quindío. Este proceso no se puede realizar en puestos de venta menores debido a la magnitud de la suma. El ganador debe presentar toda la documentación correspondiente requerida por la entidad financiera y fiscal.

Es crucial tener en cuenta los descuentos tributarios aplicables al premio mayor. La Lotería del Quindío indica que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Los ganadores deben estar atentos a esta fecha límite para no perder el derecho a la suma total, evitando problemas legales o financieros posteriores.

Ubicación y Verificación de Resultados

La Dirección de la Lotería del Quindío se encuentra en la Carrera 16 No. 19-21, Mezzanine, en la ciudad de Armenia, Quindío. Su horario de atención publicado es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Los interesados en consultas presenciales o trámites complejos deben acudir a esta dirección oficial durante estos horarios hábiles.

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales. Esto incluye el sitio web oficial loteriaquindio.com.co, donde se puede ingresar al apartado de consulta de sorteos por número. Las transmisiones autorizadas en directo y los boletines de prensa de los principales medios del país también son fuentes válidas. Los distribuidores autorizados y puntos de venta de la red legal en todo el territorio nacional completan el ecosistema de verificación de la Lotería del Quindío.