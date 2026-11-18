Conoce los resultados oficiales de la Lotería del Risaralda del 17 de noviembre de 2026. El premio mayor alcanzó $2.333 millones con el número 5950.

La Lotería del Risaralda ha generado un nuevo millonario tras culminar su sorteo en vivo correspondiente al martes 17 de noviembre de 2026. Este evento, organizado por la entidad pública colombiana, consolidó una bolsa de premios significativa que resalta el valor económico y social de los juegos de azar en la región. El número ganador que decretó el nuevo premio mayor fue el 5950, perteneciente a la serie 049, cerrando una jornada marcada por la incertidumbre y la esperanza de numerosos participantes en Pereira y Risaralda.

El Nuevo Ganador y el Premio Mayor

El principal ganador de este sorteo se llevó el premio mayor por un valor total de $2.333 millones de pesos colombianos. Esta cifra representa la máxima aspiración económica de la jornada, validando la eficacia del sistema de lotería de la región. El sorteo se caracterizó por una alta participación ciudadana, confirmando que la Lotería del Risaralda mantiene su estatus como una de las entidades de juegos de azar más relevantes del país. La distribución de estos recursos continúa siendo vital para financiar proyectos sociales y sanitarias en el departamento.

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Desglose Completo de Premios y Secos

Además del premio principal, el plan de premios de la Lotería del Risaralda ofreció diversas categorías para los participantes. El Seco El Gordo de la Risaralda otorgó $300 millones, mientras que el Seco Ángel de la Suerte reportó un premio de $200 millones. El Seco Mula Millonaria también fue un éxito con $150 millones entregados a sus ganadores, y el Seco Milagro Millonario cerró la lista de premios mayores individuales con $80 millones.

El sorteo también incluyó premios menores con múltiples ganadores. El premio Guaca de Oro se repartió entre tres secos con $60 millones cada uno. Los Cofres de Diamantes tuvieron cinco secos con $50 millones, y el Trébol de la Fortuna se distribuyó entre tres secos de $40 millones. Finalmente, los premios Cosecha Millonaria tuvieron once secos con $30 millones, asegurando que un número considerable de billetes fueron premiados en esta edición.

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Reglas de Cobro y Plazos Legales

Es fundamental que los participantes conozcan las normativas vigentes para retirar sus premios de manera exitosa. Según el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio tras su presentación es de 30 días. Sin embargo, la normativa general de la Lotería del Risaralda establece que el ganador tiene un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la noche del sorteo de Súper Astro Luna. Si el dinero no se cobra dentro de este año, la ley dicta que los fondos se transfieren a los fondos del sistema de salud pública del país.

Para cobrar, el tiquete físico debe presentarse intacto; si está borroso, mojado o roto, el sistema del punto de pago lo rechazará automáticamente. Además, si el premio supera el tope de los $2.251.000 netos, estipulado por la DIAN para retenciones de azar, se descontará automáticamente el 20% del valor total por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. El operador entregará el saldo restante junto con un certificado de retención correspondiente.

Contacto Oficial y Próximos Sorteos

La Lotería del Risaralda, con el lema Sentimiento de Todos, se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, a excepción de los días festivos. El próximo sorteo oficial se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2026. Para confirmar resultados o realizar consultas, la entidad ofrece canales directos a través de los teléfonos +57(606) 3236060, +57(606) 3236063 y +57(606) 3236079. Las oficinas centrales se encuentran en la Calle 19 N 7-53 en Pereira, Risaralda, Colombia, con correos electrónicos específicos para información general y notificaciones judiciales.

La misión de la Lotería del Risaralda sigue siendo fomentar los juegos de suerte y azar con altos estándares de confianza, contribuyendo significativamente a la salud, la ciencia, la tecnología y la innovación en la región. Se recomienda a los apostadores verificar los resultados en los canales oficiales y realizar los trámites de cobro lo antes posible para evitar inconvenientes legales o financieros.