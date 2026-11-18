Conoce el número ganador 7565 del sorteo de la Lotería del Tolima del 17 de noviembre de 2026. Detalles sobre premios, cobros y próximos sorteos.

El sorteo extraordinario celebrado el martes 17 de noviembre de 2026 en la Lotería del Tolima coronó al billete con el número 7565 de la serie 133 como el gran ganador del premio mayor, acumulando un premio principal de 3.500 millones de pesos.

Este resultado, válido para la jornada jugada el martes 17 de noviembre de 2026 a las 10:30 p.m., se registró bajo condiciones especiales ya que la entidad aplaza sus eventos cuando el día programado coincide con un festivo nacional. Los participantes que adquirieron sus boletas en los puntos autorizados tienen la oportunidad de verificar si sus números se encuentran entre los afortunados premiados en las categorías secas.

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Detalles del sorteo 17 noviembre 2026

La Lotería del Tolima consolidó el resultado oficial de su jornada del martes 17 de noviembre de 2026, confirmando que la combinación 7565 de la serie 133 corresponde exclusivamente al billete que obtuvo el premio mayor de 3.500 millones de pesos, manteniendo el estándar de alta recompensa que caracteriza a sus eventos masivos.

Además del jackpot principal, el plan de premios establece una estructura diversificada que incluye múltiples categorías de premios secos con valores variables, tales como asignaciones de 100 millones, 50 millones y 20 millones de pesos, distribuidas según el régimen vigente. Los aproximantes al premio mayor también reciben reconocimiento mediante modalidades que premian la serie exacta o los números inmediatamente anteriores y posteriores al ganador oficial, asegurando mayor liquidez para los aficionados.

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Normativa impositiva sobre premios

Los ganadores del premio mayor de 3.500 millones de pesos en la Lotería del Tolima están sujetos a una retención del 17% sobre el valor nominal del premio, fondo que se destina exclusivamente a la transferencia de recursos para el sistema de salud de los colombianos conforme al artículo 48 de la ley 643 de 2001.

Adicionalmente, dado que el premio excede significativamente el umbral de 48 UVT (valoradas en 2.259.120 pesos para el 2024), se aplica una retención adicional del 20% por concepto de ganancias ocasionales, dinero que es transferido directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como exige la legislación tributaria vigente.

Comunicación y servicios al usuario

Para consultas generales sobre trámites y servicios, la entidad mantiene habilitada la línea telefónica fija (57)(608) 2631883 y la atención móvil al (57) 3125929517, canales diseñados específicamente para abordar inquietudes relacionadas con rifas, juegos promocionales, el Club VIP y ventas a domicilio.

Los ciudadanos que requieran registrar derechos de petición, consultas formales, solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones deben utilizar el número de teléfono fijo 01 8000 942542, garantizando así una vía directa con la administración de la institución.

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Ubicación de venta y transmisión

Las boletas para los sorteos de la Lotería del Tolima, incluyendo la jornada del 17 de noviembre de 2026, pueden adquirirse en puntos Gana Gana y a través de una red de más de 10.000 puntos de venta en zonas de Efecty, Gelsa y Codesa distribuidas en todo el territorio nacional.

La entidad transmite sus eventos en vivo todos los lunes a las 10:30 p.m. por el canal Uno, mientras que los eventos aplazados por festivos, como el caso analizado, se reprograman para el martes siguiente a la misma hora y se difunden mediante sus redes sociales oficiales y su página web.