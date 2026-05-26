Resultados Lotería del Tolima de martes 25 de mayo de 2026

Consulta los resultados oficiales del sorteo de la Lotería del Tolima del martes 25 de mayo de 2026 y descubre el número ganador del premio mayor y los ganadores de todos los premios secos. Además, descubre cómo reclamar tu premio y la parte significativa que la lotería destina a proyectos de salud, educación, deporte y cultura en el departamento de Tolima.

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Además del premio gordo, la Lotería del Tolima sorteó su tradicional bolsa de premios secos. Verifica si alguna de tus aproximaciones o fracciones resultó ganadora. Vale precisar que, la lotería del Tolima destina una parte significativa de sus ingresos a proyectos de salud, educación, deporte y cultura en el departamento de Tolima, contribuyendo al desarrollo social y económico de la región





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