Resultados Lotería del Valle 11 noviembre 2026: Ganador y Premios

Descubre los resultados del sorteo de la Lotería del Valle del 11 de noviembre de 2026. Conoce el número ganador, el premio mayor de 9.000 millones y cómo reclamar tu premio.

El sorteo de la Lotería del Valle correspondiente al miércoles 11 de noviembre de 2026 finalizó con un número ganador específico y un premio mayor cuantioso. El resultado oficial para la fecha indicada es el número 1067, perteneciente a la serie 198. Este sorteo, que forma parte de la programación habitual de la institución, se llevó a cabo en su horario estándar de las 10:30 p. m., ya que el día no coincidió con ninguna festividad nacional que impidiera la realización del evento.

El premio mayor asignado para esta edición asciende a la cifra de $9.000.000.000 (nueve mil millones de pesos colombianos). Esta cuantía representa una oportunidad significativa para los participantes que adquirieron su billete completo o fracciones autorizadas. La Lotería del Valle, conocida bajo el eslogan "Cambia tu Vida", mantiene esta estructura de premios en su programación regular, ofreciendo incentivos económicos a través de diversas categorías de aciertos.

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Detalles del Sorteo y Mecánica Oficial

La Lotería del Valle se transmite en vivo todos los miércoles a las 10:30 p. m., con la excepción de los días declarados como festivos. En esos casos específicos, el sorteo se traslada automáticamente al siguiente día hábil disponible. Para este evento del 11 de noviembre de 2026, la mecánica se desarrolló sin interrupciones. El número ganador 1067 y la serie 198 fueron extraídos según los protocolos oficiales de la Gobernación del Valle. Los espectadores pueden verificar estos datos directamente en los canales de comunicación de la institución.

El precio del billete completo se establece en $18.000 pesos colombianos. Por otro lado, la fracción, comúnmente conocida como décimo, tiene un costo aproximado de $6.000 pesos. Estos valores son fijos y se aplican tanto en la venta física como en las transacciones electrónicas autorizadas. Los distribuidores oficiales y los loteros deben respetar esta tarifa para garantizar la transparencia en la venta de boletos.

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Opciones de Compra y Distribución

Existen tres canales principales para adquirir billetes de la Lotería del Valle. El primer método es el físico, que implica la compra directa del billete de tres fracciones a través de loteros certificados o distribuidores autorizados en todo el país. Este formato tradicional sigue siendo muy popular entre los aficionados al juego.

La segunda opción es la compra electrónica, donde los tiquetes se imprimen en computadores ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y el resto del territorio nacional. Los distribuidores tecnológicos que facilitan esta operación incluyen empresas como Gtech, Codesa, Benedan, Su Chance y Loticolombia. Esta vía ofrece comodidad y accesibilidad inmediata para los jugadores.

Finalmente, existe la modalidad de Abonado, que permite a los usuarios reservar un número fijo para participar en múltiples sorteos del año fiscal. Esta opción requiere una compra mínima de cuatro sorteos y puede extenderse hasta los 52 sorteos disponibles durante el año. La contratación de este plan se realiza directamente en las oficinas de la Beneficencia del Valle, específicamente en el piso 10, ante el Técnico de la Dirección Comercial. Es una forma de prepago diseñada para la fidelización.

Escalafón de Premios y Cálculos

Además del premio mayor de $9.000 millones, el plan de premios incluye categorías específicas para acertantes parciales. Un acierto de 1 Seco otorga $500.000.000, mientras que 2 Secos corresponden a $100.000.000. Para los casos de 3 Secos, el premio es de $60.000.000. También existen premios menores como 40.000.000 y 25.000.000 para otras combinaciones. Cada valor está definido por las reglas internas de la entidad.

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Es fundamental que los ganadores conozcan los plazos establecidos para hacer efectivo su dinero. Según la página web oficial de la Lotería del Valle, los premios tienen un tiempo límite estricto de 12 meses contados a partir de la finalización del sorteo correspondiente. Este lapso aplica para todas las categorías de premios. Pasado este período, el derecho al cobro se extingue conforme a la normativa vigente.

Requisitos para Reclamar Premios

Los procedimientos para reclamar varían según el monto del premio adjudicado. Para premios menores, inferiores a 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos de identidad y el tiquete ganador original en cualquier punto de venta autorizado. Este proceso es rápido y no requiere trámites adicionales complejos.

Para premios de magnitud media, entre 48 y 181 UVT aproximadamente, la gestión se vuelve más rigurosa. Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar un formulario de identificación y cumplir con formatos de control, incluyendo el aplicativo SIPLAFT cuando aplique. Esto asegura el cumplimiento de las normas antilavado de activos.

Los premios altos, superiores a 182 UVT, exigen el diligenciamiento de formatos especiales de identificación de pagos. La Gobernación del Valle suele solicitar una certificación bancaria reciente, con una antigüedad máxima de 30 días, a nombre del ganador. Este requisito es indispensable para procesar el desembolso mediante transferencia electrónica, garantizando la seguridad financiera de la transacción y la legitimidad del beneficiario.