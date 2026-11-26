Conoce los resultados oficiales del sorteo 4876 de la Lotería del Valle del 25 de noviembre de 2026. Premio mayor de $9.000 millones y lista completa de ganadores secos.

La Beneficencia del Valle del Cauca oficializó los resultados del sorteo número 4876 de la Lotería del Valle, celebrado la noche del miércoles 25 de noviembre de 2026. El sorteo, programado habitualmente a las 10:30 de la noche y transmitido en directo por Telepacífico, otorgó un premio mayor de $9.000 millones para el billete completo que coincida con el número ganador.

Desglose de Premios Secos y Cifras Ganadoras

El premio seco principal asciende a $500 millones, seguido por dos categorías de $100 millones cada una. La estructura de premios incluye tres premios de $60 millones y un premio adicional de $40 millones. Asimismo, la entidad publicó una tabla con 25 premios de $30 millones, asegurando una distribución amplia de ganadores para este evento lúdico.

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Valor Neto y Calculo de Impuestos en los Premios

El costo del billete completo se establece en $18.000, dividido en tres fracciones de $6.000. Tras aplicar los descuentos regulatorios, el ganador del premio mayor recibe $5.976 millones netos por billete completo y $1.992 millones por fracción. Los premios secos también sufren retenciones, quedando en $332 millones netos por el premio de $500 millones y en $66,4 millones netos para cada uno de los premios de $100 millones.

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Mecanismos de Aproximación y Reglas de Juego

La Lotería del Valle otorga premios por aproximación. Los billetes de la misma serie con el número anterior y posterior al número mayor reciben $5,8 millones. Quienes acertaron las tres primeras o las tres últimas cifras con la serie ganadora obtienen $8.674.699. El resto de aproximaciones, ya sean por dos cifras o por la última cifra, tienen valores menores definidos en el reglamento.

Verificación Oficial y Plazos de Canje de Premios

Es indispensable respetar los ceros iniciales en los números y las series para validar los resultados correctamente. Cualquier dígito diferente altera la condición de ganador. La entidad recuerda que los premios se pueden reclamar en puntos autorizados o con el lotero vendedor, teniendo un límite de doce meses contados desde la finalización del sorteo para hacer efectivo el cobro.