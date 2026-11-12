Resultados Lotería La Caribeña Noche 11 Noviembre 2026 y Guía Completa

Conoce el resultado ganador 6363 de la Lotería La Caribeña Noche del 11 de noviembre de 2026. Aprende cómo funcionan las apuestas, los impuestos sobre premios superiores a 254 millones de pesos y los requisitos legales para cobrar.

La Lotería La Caribeña Noche consolidó su posición como uno de los juegos de azar más populares y esperados en Colombia durante la jornada del miércoles 11 de noviembre de 2026. Los participantes que adquirieron sus boletos en los puntos de venta autorizados a lo largo del país tuvieron la oportunidad de intentar la fortuna durante el sorteo nocturno, el cual se llevó a cabo a las 10:34 p.m. según el horario regular establecido para este tipo de eventos en la capital y otras regiones.

El número ganador oficial revelado en este sorteo fue el 6363. Este resultado específico permite a los jugadores verificar rápidamente sus apuestas, ya que las tres primeras cifras corresponden al 636 y las tres últimas al 363. Asimismo, el valor correspondiente a la Quinta se registró como 6363-6, cerrando así la lista de datos estadísticos clave que definen el desenlace de la jornada de juego.

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Mecanismo de Apuestas y Premios

Para participar en La Caribeña Noche, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro dígitos dentro del rango que va desde 0000 hasta 9999. Una vez definido el número, el participante decide libremente la cantidad de dinero que desea apostar. El premio final se determina según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado, lo que significa que no todas las apuestas tienen el mismo pago. Por ejemplo, una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras puede representar un premio superior, dependiendo de la modalidad seleccionada.

El valor del premio está directamente relacionado con el monto de la apuesta y la modalidad elegida. El plan de premios habitual de Caribeña Noche establece pagos específicos por cada peso apostado. En el caso del Pleno, que requiere acertar 4 cifras directas, el premio es de $4.500 por cada peso apostado. Para 4 cifras combinadas, el pago es de $208 por cada peso apostado, mientras que 3 cifras directas otorgan $400 por cada peso apostado.

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Las modalidades de menor cantidad de cifras también ofrecen retornos significativos pero menores. Tres cifras combinadas pagan $83 por cada peso apostado. Si el jugador acierta dos cifras, se clasifica como Pata y recibe $50 por cada peso apostado. Finalmente, si solo se acierta una cifra, conocida como Uña, el premio es de $5 por cada peso apostado. Esta estructura escalonada permite a los jugadores adaptar su estrategia según su tolerancia al riesgo y su presupuesto.

Impuestos y Base Legal

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos específicos que deben ser considerados por los ganadores. Las ganancias de la lotería se consideran una renta ocasional, que está sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional. Este impuesto se aplica a premios que exceden un monto determinado. Para determinar si estás sujeto al impuesto, primero debes verificar si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable del Impuesto de Ganancia Oculta.

La tarifa impositiva se calcula aplicando un 20% sobre el monto que excede el umbral exento. En 2024, el umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional es de 6.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). El valor de la UVT para 2024 es de aproximadamente 42.410 pesos colombianos, lo que equivale a unos 254.460.000 pesos colombianos para el umbral exento. Para premios superiores a este monto, deberás pagar el impuesto sobre el exceso del umbral.

Es fundamental que, al ganar un premio de lotería, verifiques la normativa actual y consultes con un asesor fiscal para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales. El cumplimiento adecuado de estas obligaciones tributarias evita sanciones futuras y asegura que el dinero ganado sea utilizado de manera legal y eficiente. Los jugadores deben tener en cuenta que estas regulaciones afectan significativamente el monto neto que finalmente reciben en sus cuentas o manos.

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Requisitos para Cobrar Premios

La Lotería La Caribeña Noche opera bajo el principio de que el ganador es quien posee el tiquete original en perfecto estado. No se aceptan tiquetes rotos, enmendados, con tachaduras o donde el código de barras o pin de seguridad no sea legible. Además, se requiere presentar la Cédula de ciudadanía o extranjería original, ya que no se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas. El participante debe ser mayor de edad para cobrar cualquier premio, asegurando la legitimidad de la transacción.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio del chance Caribeña. Para premios menores, inferiores a 48 UVT, solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Esta simplificación permite una entrega rápida del dinero a los pequeños ganadores sin trámites burocráticos complejos.

En el caso de premios medianos, aquellos entre 48 y 181 UVT aproximadamente, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control, como el SIPLAFT según aplique. Para premios altos, superiores a 182 UVT, se exigen formatos especiales de identificación de pagos y, por lo general, se solicita una certificación bancaria reciente, no mayor a 30 días, a nombre del ganador para realizar el desembolso por transferencia electrónica.

Finalmente, la ubicación donde se reclama el premio depende del valor ganado. En el mismo punto autorizado donde se compró el chance, se puede reclamar el premio si está dentro del monto permitido. Si el premio es de mayor valor, debe reclamarse en una oficina autorizada del operador La Caribeña Noche. Este sistema garantiza la seguridad de las transacciones y la correcta identificación de todos los beneficiarios de los sorteos nocturnos.