Descubra los números ganadores de La Caribeña Noche del 16 de noviembre de 2026, horarios, modalidades de apuesta y cómo cobrar su premio.

El sorteo de La Caribeña Noche, un pilar fundamental en la cultura de azar de Colombia, finalizó sus operaciones el lunes 16 de noviembre de 2026. Este evento nocturno atrae a miles de participantes que buscan alcanzar los atractivos premios ofrecidos por el operador cada día. La dinámica de este juego se mantiene fiel a su estructura clásica, permitiendo a los jugadores seleccionar un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.

Los horarios oficiales establecen que el sorteo se lleva a cabo a las 10:34 p.m. en días laborables, mientras que los domingos y festivos la extracción ocurre más temprano, a las 8:34 p.m. Esta rigidez horaria asegura la transparencia y puntualidad que los aficionados exigen. Para el lunes 16 de noviembre de 2026, los resultados oficiales están disponibles para su revisión inmediata, marcando el cierre de un nuevo ciclo de posibilidades económicas para los apostantes.

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Números Ganadores Sorteo 16 Noviembre 2026

Los resultados oficiales de la Lotería La Caribeña Noche correspondientes al sorteo del lunes 16 de noviembre de 2026 determinan a los beneficiarios de este día. La clave para verificar si una apuesta es ganadora reside en la coincidencia exacta de cifras según la modalidad elegida por el participante. El sorteo desglosa el número ganador en sus componentes para facilitar la comprobación.

Es fundamental revisar el tiquete original contra las cifras publicadas para las Tres primeras cifras y las Tres últimas cifras. Además, la categoría conocida como La Quinta ofrece una vía alternativa de premio basada en combinaciones específicas. La precisión en la verificación de estos dígitos es el único factor que valida la obtención de los fondos correspondientes a la apuesta realizada.

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Modalidades de Juego y Plan de Premios

La estructura de pagos de La Caribeña Noche está diseñada para ofrecer diversas oportunidades de retorno según el nivel de acierto. El premio se cobra estrictamente según la cantidad de cifras acertadas y el valor monetario apostado por el usuario. Esta flexibilidad permite que el presupuesto de cada jugador se adapte a sus riesgos preferidos, desde apuestas mínimas hasta montos significativos.

El plan de premios habitual establece pagos claros y calculados. Por cada peso apostado, se reconoce un Pleno (4 cifras directas) por $4.500. Las 4 cifras combinadas devuelven $208 por peso jugado. Para quienes aciertan 3 cifras directas, el pago es de $400, mientras que las 3 cifras combinadas otorgan $83. Los pagos menores incluyen $50 por Pata (2 cifras) y $5 por Uña (1 cifra).

Normativa Fiscal sobre Premios de Lotería

Las ganancias obtenidas de la lotería en Colombia están sujetas a un régimen tributario específico que los ganadores deben conocer. Las ganancias de la lotería se consideran una renta ocasional, la cual está sujeta al Impuesto de Ganancia Oculta. Este impuesto se aplica únicamente a premios que exceden un umbral monetario determinado establecido por la ley.

Para determinar la obligación tributaria, primero se verifica si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable. El cálculo general implica aplicar una tarifa del 20% sobre el monto que excede dicho umbral exento. Aunque la referencia normativa cita valores para 2024, la estructura del Impuesto de Ganancia Ocasional es la base legal para cualquier sorteo posterior, incluyendo el del año 2026, requiriendo siempre la verificación de la UVT vigente en el momento del cobro.

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Procedimientos para el Cobro de Premios

Para reclamar el premio de La Caribeña Noche, es indispensable cumplir con requisitos documentales estrictos. El tiquete original debe presentarse en perfecto estado; no se aceptan tiquetes rotos, enmendados o con códigos de barras ilegibles. Asimismo, se requiere la Cédula de ciudadanía o extranjería original del ganador, quien debe ser mayor de edad. No se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT). Para premios menores a 48 UVT, solo se exigen los documentos básicos en el punto de venta. Los premios entre 48 y 181 UVT requieren diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control SIPLAFT. Para premios superiores a 182 UVT, se solicitan formatos especiales y certificación bancaria reciente para transferencia electrónica. La reclamo se realiza en el punto de venta si el monto lo permite, o en una oficina autorizada del operador para montos altos.