Conozca los números ganadores del sorteo 4862 de la Lotería de Medellín del 20 de noviembre de 2026. Premio mayor de 16 mil millones y lista completa.

La Lotería de Medellín determinó los ganadores del sorteo número 4862 durante la jornada nocturna del viernes 20 de noviembre de 2026. Este evento emblemático repartió un premio mayor de 16.000 millones de pesos a los afortunados participantes que acertaron la combinación exacta.

Análisis del Premio Mayor y Cifras Ganadoras

El sorteo 4862 de la Lotería de Medellín se ejecutó el viernes 20 de noviembre de 2026 con un premio mayor cuantificado en 16.000 millones de pesos. La entidad organizadora confirmó que el número del premio mayor consta de cuatro cifras, las cuales deben leerse junto con los dígitos de la serie específica que aparecen en la relación oficial de resultados.

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Para verificar la validez de un billete ganador, es fundamental contar con la fecha exacta, el número de sorteo correspondiente y la serie asignada. Los resultados detallados presentados aquí corresponden exclusivamente a la jornada del viernes 20 de noviembre, por lo que no deben confundirse ni compararse con los resultados de semanas anteriores o ediciones distintas.

La combinación que encabeza el listado oficial de la jornada establece las cifras definitivas para el premio mayor. Según el plan de premios estructurado por la Lotería de Medellín, la jornada incluye además secos de 1.000, 700, 500, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos. Cada una de estas categorías monetarias cuenta con su propio grupo de resultados validados.

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Mecanismo de Validación de Billeteros

Al consultar estas combinaciones, los jugadores deben conservar los ceros iniciales con rigor. Un número copiado sin sus cuatro cifras completas no coincide con el tablero oficial y invalida cualquier intento de reclamación. Presentar el número completo evita errores críticos al comparar una captura de pantalla, una lista compartida digitalmente o el propio billete físico con los resultados de esta edición.

Cada categoría de premios tiene su propio grupo de resultados distincto, lo que significa que encontrar una coincidencia exige ubicar primero el valor del premio exacto y después contrastar los datos del billete con la fila correspondiente del tablero. Esta precisión es vital para garantizar que los ganadores identifiquen correctamente su suerte.

Procedimientos de Verificación y Reclamación

Antes de dar por ganador o descartar un billete, los participantes deben contrastar la información con la Lotería de Medellín o un distribuidor autorizado. Se recomienda encarecidamente conservar el billete físico mientras se hace la revisión y no mezclar este listado con imágenes de otros sorteos. Esta publicación permite consultar las combinaciones de la jornada, pero no sustituye la validación oficial del premio ni los requisitos que correspondan a su cobro.

Los números anunciados en la transmisión oficial del sorteo 4862 en la noche del viernes 20 de noviembre son de cuatro cifras. Las series se transcriben tal como aparecen en el tablero oficial; los usuarios deben conservar los ceros iniciales al compararlos con el billete para asegurar una coincidencia perfecta.

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Horarios de Transmisión y Adquisición de Billeteros

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, manteniendo un horario consistente para los aficionados. Su sorteo se transmite por el canal regional Teleantioquia y por los canales oficiales de la lotería en Facebook Live y YouTube Live, garantizando la transparencia del proceso.

El billete completo tiene un costo de $21.000 y también se pueden adquirir fracciones desde $7.000 en la red de loteros y distribuidores autorizados del país. Para ganar el premio mayor se necesita acertar las cuatro cifras del número y la serie, aunque el plan de premios ofrece múltiples opciones con los secos y las aproximaciones al mayor.